Call of Duty - Stagione 6: The Haunting in arrivo su Modern Warfare II e Warzone

La Stagione 6 è in arrivo il 27 settembre alle 18.00 suCall of Duty Modern Warfare II e Warzone, e con essa l’antieroe Spawn, che ha il compito di eliminare gli operatori del Rituale Oscuro in Al Mazrah e Vondel. Inoltre,quattro nuove mappe multigiocatore al lancio, tre nuove armi funzionali, il ritorno di The Haunting e molto altro ancora.

The Haunting torna in Call of Duty: La Bocca dell'Inferno si è aperta, facendo fuoriuscire creature ultraterrene dal mondo sotterraneo, e un terrore strisciante sta lentamente inghiottendo tutte le anime mentre infetta l'intera Al Mazrah, raggiungendo i canali insanguinati di Vondel e oltre!

La Stagione 06 amplia la rotazione delle mappe multigiocatore: La Casa (Core), Koro Village (Core), King (Gunfight) e Fight (Gunfight), un mix di ambienti nuovi e classici adatto ai gusti di tutti i giocatori, sia i più tattici che i vero e propri pistoleri.

