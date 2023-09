Chi L'Ha Visto? Adamo Guerra ritrovato in Grecia dopo anni di sparizione

Nel 2013, l'imolese Adamo Guerra, oggi 55enne, aveva annunciato il suicidio e poi era scomparso nel nulla. Tuttavia, nelle scorse settimane, è stato rintracciato in Grecia grazie a Chi L'Ha Visto.

Quando Adamo Guerra si è trovato di fronte all'inviato di Chi L'Ha Visto in Grecia, ha ammesso la sua vera identità, ma ha interrotto ogni ulteriore spiegazione quando ha capito che stava affrontando un giornalista della Rai.

La moglie, Raffaella Borghi, ha reagito con rabbia e incredulità alla notizia del ritorno di Guerra, definendolo inumano e commentando: "Non è un uomo e non è un padre." Marisa Degli Angeli, presidente dell'associazione Penelope Emilia Romagna, a cui Raffaella si era rivolta dopo la scomparsa del marito, ha sottolineato che avrebbe potuto semplicemente dichiarare il desiderio di cambiare vita invece di far credere alla sua famiglia che si fosse suicidato.

Nel 2013, Adamo Guerra aveva lasciato delle lettere che facevano pensare a un suicidio, ma alcune stranezze avevano messo in dubbio questa teoria. La sua auto era stata trovata vicino al porto di Ancona, e aveva comprato un biglietto per Patrasso. Tuttavia, nel 2015, le indagini si erano chiuse, sostenendo l'ipotesi di allontanamento volontario o suicidio.

La svolta è arrivata nelle scorse settimane quando Chi L'Ha Visto ha rintracciato Adamo Guerra in Grecia, mettendo fine a anni di mistero sulla sua sparizione.

