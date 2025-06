Bimba scomparsa a Firenze: le nuove immagini di Kata due anni dopo la sparizione

A due anni dalla scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, detta Kata, Firenze prova a fare luce con nuove immagini della bambina peruviana scomparsa nel 2023. La Procura diffonde fotografie aggiornate nella speranza di ritrovarla, mentre le indagini continuano a seguire ogni possibile pista. Ricordi e speranze si intrecciano in questa difficile vicenda, che coinvolge tutta la comunità. Continuano le ricerche: ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

A due anni dalla scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, detta Kata, la Procura di Firenze ha diffuso nuove immagini per facilitare il suo riconoscimento. La bambina peruviana, allora di 5 anni, è sparita il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor di via Maragliano, una struttura all’epoca occupata abusivamente da cittadini di varie nazionalità.

In un comunicato ufficiale, il procuratore Filippo Spiezia ha precisato che la piccola è stata sicuramente portata fuori dall’edificio, ma non è mai uscita dagli ingressi ufficiali. Gli inquirenti ritengono che sia stata condotta via da un accesso secondario non videosorvegliato, ipotesi confermata da esperimenti giudiziali eseguiti sul posto.

Leggi anche Kata - zio della bimba scomparsa e altri 3 rinviati a giudizio per racket stanze in albergo occupato

Le indagini, ancora in corso e coordinate dalla Procura insieme al reparto operativo dei Carabinieri di Firenze, sono state estese anche a livello internazionale. Nonostante diverse segnalazioni, sia in Italia che all’estero, nessun avvistamento ha finora avuto riscontro concreto.

Le ricerche svolte con l’ausilio di unità cinofile e reparti tecnici dell’Arma hanno escluso la presenza della bambina all’interno dell’edificio o nelle immediate vicinanze. L’analisi delle telecamere di sorveglianza agli ingressi di via Maragliano e via Boccherini ha confermato che Kata non è mai transitata da quei varchi.

Secondo la ricostruzione più probabile, l’uscita sarebbe avvenuta dal piazzale interno dell’ex hotel, con lo scavalcamento del muro di recinzione, seguito dall’accesso a un’area condominiale vicina, fino a raggiungere via Monteverdi. Gli esperimenti condotti sul posto hanno dimostrato che questo percorso è praticabile per un adulto con una bambina.

Per supportare le ricerche, la Procura ha pubblicato due immagini: una risalente all’epoca della scomparsa e una elaborata digitalmente che mostra come Kata potrebbe apparire oggi. Le immagini sono consultabili sul sito ufficiale della Procura e sono state messe a disposizione dei media.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare il reparto operativo del comando provinciale dei Carabinieri di Firenze al numero 055 2061.

Sono trascorsi due anni senza certezze, ma le ricerche proseguono con l’obiettivo di fare luce su una delle vicende più dolorose degli ultimi anni a Firenze, che ha colpito profondamente anche la comunità peruviana.