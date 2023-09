Truffa del Finto Nipote a Sorrento: Arrestato Uno dei Truffatori

A Sorrento, provincia di Napoli, il 24 maggio scorso, i carabinieri hanno arrestato uno dei due truffatori responsabili di una truffa ai danni di una anziana donna di 82 anni. Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine per sensibilizzare le vittime potenziali, le truffe agli anziani rimangono un problema frequente.

L'ultimo caso in Campania ha coinvolto una donna anziana che è stata vittima della tecnica del "finto nipote". I truffatori sono riusciti a sottrarre alla donna denaro contante e gioielli d'oro per un valore di 50mila euro. Questa mattina, i carabinieri sono riusciti a individuare e arrestare uno dei due malviventi, un giovane di 23 anni di Napoli, che è stato posto ai domiciliari. Il complice è ancora in libertà.

La truffa è avvenuta il 24 maggio scorso, quando la donna anziana, residente a Sant'Agnello, è stata contattata telefonicamente da uno dei truffatori che si è finto suo nipote. Il malvivente ha chiesto alla donna di consegnare tutto ciò che aveva in casa per pagare una presunta multa e evitare "gravi conseguenze".

In seguito, uno dei truffatori si è presentato alla casa dell'anziana, fingendo di essere un addetto dell'Ufficio Postale incaricato della riscossione della multa. La donna è stata indotta a consegnare 7mila euro in contanti e numerosi oggetti preziosi, per un totale di 50mila euro. Una volta scoperto l'inganno, l'anziana ha immediatamente denunciato l'accaduto ai carabinieri.

I militari di Sorrento hanno condotto un'indagine che è durata 4 mesi, durante la quale hanno analizzato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Questo lavoro ha permesso di identificare e arrestare uno dei truffatori coinvolti nella truffa ai danni dell'anziana donna.

