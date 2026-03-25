Truffa del finto nipote a Bari, anziana raggirata e derubata di 100mila euro

Una donna anziana di Bari è stata raggirata da un finto nipote che, con una telefonata allarmante, l’ha convinta a consegnare denaro e gioielli per un presunto problema del figlio, causando un danno di circa 100mila euro.

Una telefonata improvvisa, il tono concitato e la richiesta urgente di aiuto. Così è iniziata la truffa ai danni di un’anziana residente a Bari, convinta di parlare con il nipote in difficoltà. Dall’altra parte del telefono, invece, c’era un giovane truffatore che ha costruito una storia credibile per ottenere denaro.

I fatti risalgono al 24 novembre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo si è presentato come un familiare, spiegando che il padre era coinvolto in una delicata operazione postale e aveva bisogno di una somma consistente come garanzia. La richiesta, accompagnata da urgenza e preoccupazione, ha spinto la vittima ad agire senza esitazioni.

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L’anziana ha quindi raccolto tutto ciò che aveva in casa: contanti, gioielli e oggetti in oro, per un valore complessivo di circa 100mila euro. Poco dopo, un uomo si è presentato alla porta, dichiarando di essere incaricato del ritiro. La donna, convinta della situazione, gli ha consegnato il bottino.

A far emergere il raggiro è stata la denuncia presentata dalla stessa vittima. Le indagini si sono concentrate sulle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito di individuare i responsabili e ricostruire i passaggi della truffa.

I militari hanno così arrestato due persone, una donna di 50 anni e un uomo di 22, entrambi originari di Napoli. Per loro è scattata la misura degli arresti domiciliari con l’accusa di truffa aggravata.