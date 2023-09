Tragico Incidente a Marzocca: Bambino di 11 Anni Investito Mortalmente in Bicicletta

Nel comune di Senigallia, precisamente a Marzocca, si è verificato un Tragico Incidente che ha scosso la comunità locale. Un Bambino di 11 Anni, Francesco L., che stava per compiere gli Anni, ha perso la vita mentre pedalava in Bicicletta. L'Incidente è avvenuto all'incrocio tra viale della Resistenza e via De Liguori, quando una Volkswagen Passat guidata da una donna di 41 Anni ha Investito il giovane ciclista, facendolo cadere a terra.

Il piccolo Francesco ha subito gravi traumi alla testa e al torace a seguito dell'Incidente. Inizialmente cosciente, ha poi perso conoscenza. I soccorsi sono stati immediatamente allertati, e un eliambulanza è intervenuta per trasportare il Bambino all'ospedale regionale con un codice di massima gravità. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, e Francesco è deceduto poco dopo il ricovero.

Il pubblico ministero ha prontamente disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell'Incidente, mentre le autorità locali stanno ancora indagando per stabilire con precisione la dinamica dell'Incidente.

Oggi a Marzocca, una mattina che sembrava essere come tante altre, è invece segnata da un silenzio quasi irreale, soprattutto nelle vicinanze della scuola elementare e media frequentata da Francesco. Il piccolo aveva appena iniziato il primo anno della scuola secondaria di primo grado e la sua tragica scomparsa ha gettato l'intera comunità nel dolore e nella tristezza.

