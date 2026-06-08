Bambino cade in bicicletta a Tulsa, la Tac dopo l'incidente rivela un tumore al cervello

Quella che doveva essere una normale giornata all'aria aperta si è trasformata in un evento destinato a cambiare la vita di una famiglia. Linkin Calzini, un bambino di 8 anni, stava percorrendo i sentieri di Turkey Mountain, a Tulsa, insieme al padre Tony e al fratello minore River, quando è caduto dalla bicicletta durante una discesa affrontata ad alta velocità.

L'impatto è stato violento e ha provocato escoriazioni, lividi e un forte spavento. Il padre, che in quel momento si trovava poco distante, ha immediatamente raggiunto il figlio e, dopo aver verificato le sue condizioni, ha deciso di accompagnarlo al pronto soccorso per accertamenti più approfonditi.

In ospedale i medici hanno eseguito radiografie e successivamente una Tac. Gli esami hanno escluso fratture, emorragie e altre conseguenze legate alla caduta. Durante i controlli, però, è emerso un problema ben più grave: la presenza di una massa cerebrale di circa quattro centimetri.

La diagnosi ha colpito duramente la famiglia. Tony Calzini ha raccontato di aver provato paura, incredulità e smarrimento nel momento in cui i medici hanno comunicato il risultato degli esami. Tornati a casa, i familiari hanno condiviso sui social il video dell'incidente, registrato durante l'uscita in bicicletta e diventato rapidamente virale.

Per il padre, rivedere quelle immagini resta doloroso. Ha spiegato di aver ripensato più volte a quei secondi, immaginando di poter evitare la caduta. Nonostante questo, considera l'incidente come l'evento che ha permesso di individuare un problema che altrimenti sarebbe potuto rimanere nascosto ancora a lungo.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, il bambino non presentava sintomi particolarmente evidenti. Oltre a qualche sporadico mal di testa, non c'erano segnali che lasciassero sospettare la presenza del tumore. Proprio per questo la scoperta è avvenuta in modo del tutto casuale grazie agli esami eseguiti dopo la caduta.

Il percorso sanitario, però, non si sta rivelando semplice. I genitori raccontano di aver incontrato difficoltà nell'ottenere ulteriori accertamenti e valutazioni specialistiche sulla massa individuata. Per cercare nuove risposte si sono rivolti anche a un neurochirurgo attraverso il contatto di un conoscente.

In questo periodo delicato, la famiglia sta affrontando la situazione restando unita. Tony Calzini ha descritto la moglie e i figli come il fulcro della propria vita e ha spiegato di voler garantire loro serenità, affetto e stabilità mentre affrontano le decisioni e le cure necessarie per il piccolo Linkin.