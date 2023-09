DLSS 3.5 sarà disponibile in Cyberpunk 2077 il 21 settembre

Il DLSS 3.5 di NVIDIA sarà disponibile in Cyberpunk 2077 e Chaos Vantage a partire dal 21 settembre!

Lies of P, Party Animals, Warhaven e Witchfire verranno lanciati con il supporto del DLSS sin dal day-one

Il 21 settembre il

DLSS 3.5

di NVIDIA debutterà in Cyberpunk 2077 e Chaos Vantage.

Questa nuova versione della tecnologia è in grado di rendere i giochi ancora più belli, coinvolgenti e realistici grazie all'introduzione della Ray Reconstruction, una nuova tecnica basata sull'intelligenza artificiale che migliora ulteriormente la qualità del ray-tracing. Le app, le anteprime e le viewport in ray-tracing sono state notevolmente migliorate, consentendo ai creatori di visualizzare meglio il risultato finale prima dei lunghi rendering.

Il DLSS 3.5 è disponibile per tutti gli utenti di GeForce RTX e NVIDIA RTX; per avere un quadro completo di questa nuova versione, leggete

il nostro articolo sull'annuncio di NVIDIA DLSS 3.5

.

Tra gli annunci legati al DLSS,Lies of P, Party Animals, Warhaven e Witchfire vengono tutti lanciati questa settimana con il supporto del DLSS al day-one, e i giocatori possono giocare alla open beta diThe First Descendant, un gioco che uscirà a breve con l’accelerazione DLSS 3.

In ogni titolo, gli utenti con GeForce RTX godranno della migliore esperienza di gioco!

Il lancio di NVIDIA DLSS 3.5: 21 settembre

NVIDIA sta facendo progredire costantemente la tecnologia di rendering che ora conta sull'introduzione del

DLSS 3.5

, che include Ray Reconstruction, un nuovo modello di intelligenza artificiale che migliora le immagini in ray-tracing per i giochi e le app a ray-tracing intensivo.

Ray Reconstruction sostituisce i denoisers messi a punto a mano, che risolvono i raggi campionati in una scena, con una rete AI addestrata da un supercomputer NVIDIA che genera pixel di qualità superiore tra i raggi campionati.

Addestrato con un numero di dati 5 volte superiore rispetto al DLSS 3, il DLSS 3.5 riconosce i diversi effetti ray-tracing per prendere decisioni più intelligenti sull'uso dei dati temporali e spaziali, conservando le informazioni ad alta frequenza per un upscaling di qualità superiore.

Cyberpunk 2077 si aggiorna con il DLSS 3.5 il 21 settembre

Il 21 settembre verrà lanciato l'aggiornamento 2.0 diCyberpunk 2077 che introdurrà tantissimi miglioramenti, tra cui il DLSS 3.5. Nella modalità Ray Tracing diCyberpunk 2077: Overdrive Mode, la nuova tecnica Ray Reconstruction del DLSS 3.5 migliora la qualità e la chiarezza dei riflessi, l'illuminazione globale sarà ancora più accurata e l'illuminazione più reattiva in modo dinamico, per un'esperienza ottimizzata, più coinvolgente e più realistica.

In aggiunta, il 26 settembre

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

viene lanciato con il full ray tracing e il DLSS 3.5 con Ray Reconstruction. Phantom Liberty è una nuova avventura spy-thriller diCyberpunk 2077.

"Grazie alla tecnologia intelligente del DLSS 3.5, alimentata dalla potenza di rendering dell'intelligenza artificiale, è possibile scoprire al meglio la nuova location Dogtown di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, con immagini più nitide, un'illuminazione più accurata e il più alto frame rate possibile". -Jakub Knapik, VP of Art, Global Art Director, CD PROJEKT RED

Per ulteriori informazioni sul lancio del DLSS 3.5 e sul Ray Reconstruction in Cyberpunk 2077 e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, date un’occhiata

al nostro articolo sul lancio di Cyberpunk 2077 DLSS 3.5

e al

nuovo trailer sulla tecnologia RTX diCyberpunk 2077: Phantom Liberty RTX

.

DLSS 3.5 per i creatori: Chaos Vantage si aggiorna il 21 settembre, NVIDIA Omniverse a ottobre

Le piattaforme e le applicazioni creative presentano un'ampia varietà di contenuti che sono difficili da gestire per i denoisers tradizionali, in quanto richiedono una messa a punto manuale per ogni scena. Di conseguenza, durante l'anteprima del contenuto si ottiene una qualità dell'immagine non ottimale. Grazie al DLSS 3.5, la rete neurale AI è in grado di riconoscere un'ampia varietà di scene, producendo immagini di alta qualità durante l'anteprima e prima di impegnare molto tempo per il rendering finale.

Chaos Vantage

è un popolare strumento di visualizzazione 3D che consente ai creatori di esplorare scene di grandi dimensioni in un ambiente completamente ray-tracing. Vantage, che è già accelerato sulle GPU RTX grazie al denoiser OptiX di NVIDIA e a NVIDIA Super Resolution, aggiungerà il supporto per la Ray Reconstruction il 21 settembre per fornire ulteriori miglioramenti alla qualità dell'immagine - fornendo un enorme impulso ai creatori che navigano in scene complesse.

NVIDIA Omniverse USD Composer

, un'applicazione completamente personalizzabile per la costruzione di mondi

OpenUSD

che permette agli utenti di assemblare, illuminare, simulare e renderizzare scene su larga scala, sarà lanciata con gli aggiornamenti DLSS 3.5 ad ottobre.

Altri giochi con DLSS in arrivo questa settimana:

The First Descendant – l’open beta inizia oggi e presenta il DLSS 3

The First Descendant: DLSS 3 - 4K video di confronto: https://youtu.be/2hJ_d-iI5Gc? feature=shared

Warhaven – viene lanciato il 20 settembre con il DLSS 3

Warhaven: DLSS 3 - 4K video di confront : https://youtu.be/MafpYyleLGw? feature=shared

Witchfire – entra in Early Access il 20 settembre con il supporto del DLSS 3 e di Reflex

Party Animals – viene lanciato il 20 settmebre con DLSS 2 e Reflex

