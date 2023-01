Cyberpunk 2077 più veloce che mai grazie al DLSS 3

Il celebre videogioco Cyberpunk 2077 migliora a ogni patch e quella di oggi aggiunge il supporto per ilDLSS 3 di NVIDIA, una vera e propria rivoluzione nella grafica. L’aumento delle prestazioni ottenuto grazie al DLSS 3 consente ai giocatori GeForce di godersi l’esperienza di gioco diCyberpunk 2077 con le impostazioni e le opzioni di ray-tracing al massimo, al fine di ottenere la migliore qualità dell'immagine e prestazioni eccezionali.Grazie a ombre e illuminazioni realistiche, e con l’aggiunta delle prestazioni generate dal DLSS 3, nessun'altra piattaforma potrà essere paragonata all'esperienza di Cyberpunk 2077 su un PC dotato di GeForce RTX.

Cyberpunk 2077 si è posizionato come il titolo di riferimento per una nuova generazione di giocatori che si pone la domanda "Ma è in grado di far girare Cyberpunk?".Cyberpunk 2077 dovrebbe essere incluso in qualsiasi suite di benchmark utilizzata per testare le GPU e dovrebbe essere messo alla prova per offrire la migliore esperienza – con ogni impostazione e opzione di ray-tracing al massimo e con l’abilitazione del DLSS 3.

Il DLSS migliora costantemente: ottimizzazioni per Cyberpunk 2077

La nuova patch porta con sé delle ottimizzazioni importanti, tra cui miglioramenti alla rete AI per il DLSS Frame Generation che sfrutta meglio i dati del motore di gioco, migliorando la stabilità dell'interfaccia utente e la qualità dell'immagine durante i movimenti rapidi.

"Giocare a Cyberpunk 2077 con le prestazioni potenziate dall'intelligenza artificiale del DLSS 3 di NVIDIA è il modo migliore per accedere alle straordinarie immagini che il gioco ha da offrire - questa tecnologia ci aiuta a fare un ulteriore passo in avanti unendo fedeltà visiva e prestazioni a dir poco eccezionali."

- Jakub Knapik, Direttore artistico globale di CD PROJEKT RED

Cyberpunk 2077 stabilisce un nuovo standard

Cyberpunk 2077 è un gioco che ha definito la grafica del gaming di nuova generazione grazie all'uso diDirectX Ray Tracing, una tecnica di illuminazione che emula il modo in cui la luce si riflette e si rifrange nel mondo reale, fornendo un ambiente più credibile rispetto a quello che si vede tipicamente usando l'illuminazione statica nei giochi più tradizionali.

Il gioco utilizza diverse tecniche di ray-tracing per renderizzare un'enorme città del futuro con livelli di dettaglio incredibili, offrendo ai giocatori una panoramica sul futuro dei giochi per PC. La versione attuale del gioco utilizza ombre, riflessi, illuminazione diffusa e occlusione ambientale in ray-tracing. Se si attiva la "modalità Psycho" nelle impostazioni, sarà possibile vedere persino la luce del sole rimbalzare sui corpi e gli oggetti nella scena.

Il risultato è un'esperienza di gioco visivamente straordinaria in un'ambientazione distopica e futuristica. Paesaggi urbani immensi che utilizzano ombre sottili per definire la profondità. Finestre e specchi d’acqua dai riflessi accurati. I quartieri della Night City sono illuminati da luci al neon, un effetto fondamentale per l'estetica del gioco.

Con l'ultima patch per Cyberpunk 2077 e una GPU GeForce Serie 40, i giocatori possono avere un assaggio del futuro dei giochi per PC con intelligenza artificiale.

Il DLSS 3 prepara il terreno per il Ray Tracing: Modalità Overdrive!

L'aggiunta del DLSS 3 pone le basi per la tanto attesa "Ray Tracing: Overdrive Mode" di Cyberpunk 2077, un aggiornamento imminente che porterà il ray tracing del gioco a nuovi livelli e migliorerà notevolmente la già incredibile grafica del gioco.

