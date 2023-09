Arrivano il Riot Play Club

luogo ideale per giocare, incontrarsi e condividere le proprie passioni per i titoli Riot





Riot Games, sviluppatore e distributore di alcuni dei titoli di maggior successo degli ultimi 10 anni, presenta i Riot Play Club, luoghi di incontro per tutti gli appassionati del mondo Riot. A partire dal prossimo weekend, tanti gli appuntamenti previsti in tutta Italia dove gli appassionati potranno incontrarsi dal vivo con regolarità, divertirsi insieme grazie ai molti eventi dedicati a tutti i titoli Riot Games (League of Legends, VALORANT, TFT, League of Legends: Wild Rift e Legends of Runeterra), senza alcuna restrizione in termini di abilità.

All’interno dei Riot Play Club sarà possibile giocare, conoscere le ultime novità del brand, fare amicizia con altri partecipanti, formare un team e ricevere gadget e premi esclusivi. Le attività dei Riot Play Club si svolgeranno in luoghi pubblici, come ad esempio negozi di giochi e sale LAN, gestiti da organizzatori ufficiali in collaborazione con Riot Games.

Allenarsi per le competizioni come il Circuito Tormenta insieme ai professionisti, giocare liberamente, insegnare e imparare le meccaniche dei titoli Riot, partecipare a tornei, a gare di disegno e di cosplay, sono solo alcune delle tante opportunità che i fan potranno condividere solo presso i Riot Play Club.

Per partecipare al Riot Play Club è necessario essere in possesso di un Riot ID valido, non avere restrizioni all’interno del proprio account e iscriversi attraverso l’apposito form fornito dagli organizzatori. La partecipazione è generalmente gratuita, ma alcune location potrebbero richiedere all’iscrizione un piccolo contributo per sostenere le spese di organizzazione.

Guadagna punti e ottieni gadget unici!

Ogni mese sarà possibile ottenere gadget esclusivi guadagnando punti in molteplici modi all’interno dei Riot Play Club. Ad esempio, un giocatore/team iscritto può proporre sfide ad altri giocatori/team, stabilendo modalità e regole. Ad ogni vittoria registrata durante quel mese corrisponderanno due punti, ma anche chi verrà sconfitto guadagnerà un punto. Ogni 10 punti totalizzati i player riceveranno un gadget del Play Club, scelto dall’organizzatore. Anche assistere giocatori meno esperti sarà un ottimo modo per guadagnare punti: per ogni sessione di coaching, i giocatori esperti selezionati dal negozio, guadagneranno tre punti.

Oppure ancora, amate la lore dei titoli Riot? Guadagnate la nomina di “Maestro della Lore” e raccontate le vostre storie, potrete ottenere cinque punti ed essere selezionati per partecipare ad un contest nazionale esclusivo i cui dettagli verranno condivisi prossimamente.

Le competizioni dei Play Club

Ogni mese i Play Club organizzeranno tornei dedicati, le cui regole, modalità e premi saranno stabiliti dagli organizzatori. Inoltre, ogni Club potrà formare la propria squadra di League of Legends o VALORANT, e sfidare così altri Play Club. Ogni incontro vinto farà guadagnare alla squadra un punto. I primi quattro team classificati avranno accesso alle finali e si sfideranno in presenza per incoronare il Play Club migliore d’Italia.

Bootcamp, raduni, Watch-party e tanto altro

I Riot Play Club saranno inoltre il luogo ideale per Bootcamp di squadre esport, raduni con i Riot Partner, quiz tematici e per seguire dal vivo i tornei ufficiali Riot Games grazie agli immancabili Watch-party.

Queste sono solo alcune delle molte esperienze che sarà possibile vivere entrando a far parte di un Riot Play Club. Quie Quimaggiori informazioni e dettagli.









Lista dei Riot Play Club (in aggiornamento)

Gaming Experience, Viale Aldo Moro 365b, Olbia

Hub - Good Food & Gaming Zone, Via Agostino Depretis 12-14-16, Voghera (PV)

Overworld Club, Via dello Stadio 25, Monterotondo (RM)

Parrot Sushi-Lan, Via Corleone 22, Roma

Novo Esports, Arena Piola, via Lippi 7, Milano

Titan Gaming Center, Via Govone 31, Milano

Another World, Via Enrico Fermi 3, Caserta

Levelx55, via Eugubina 111/F, Perugia

SpaceGames, Via Luigi de Marzia 15, Salerno

Spidibit, Via dei salesiani 11, Catania

RedShift Gaming, Via Nicola Fabrizi 11, Messina

