Annunciato Bluey: The Videogame

Outright Games in collaborazione con BBC Studios, ha annunciato oggi al pubblico di tutto il mondo il primo videogioco in assoluto basato sulla serie televisiva di grande successo Bluey. La serie è recentemente diventata la seconda serie più vista negli Stati Uniti con oltre 1,3 miliardi di minuti guardati, consolidando il famoso cane Blue Heeler e la sua famiglia come un fenomeno globale.

Bluey: The Videogame verrà lanciato il 17 novembre su PC e console.

Seguendo la famiglia Heeler con la modalità multiplayer cooperativa per 4 persone, i giocatori possono esplorare il mondo di Bluey in questa emozionante avventura sandbox. Bluey: The Videogame presenta una trama nuova di zecca e minigiochi iconici come "Keepy Uppy" e "Magic Xylophone". Nel gioco saranno presenti le voci ufficiali della famiglia dello show televisivo, tra cui , Bandit e Chilli, che torneranno per questa avventura speciale!



Esplora liberamente la casa di Bluey e altri luoghi iconici per la prima volta in assoluto

Immergiti nel mondo di Bluey ascoltando le voci originali della serie televisiva

Scopri un nuovissimo gioco con una storia emozionante e una modalità cooperativa per un massimo di quattro giocatori



Guarda il trailer: LINK QUI

Blueysarà disponibile dal 17 novembre 2023 per Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.





