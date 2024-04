Uomini e Donne oggi non va in onda: Ida Platano lascia il programma?

Il popolare show televisivo "Uomini e Donne" non va in onda anche oggi 26 aprile 2024. La programmazione di Canale 5 ha subito modifiche significative a causa del ponte festivo per il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione. Al posto del consueto appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, è sarà trasmessa una puntata speciale della serie "Endless Love" dalle 14.10 alle 16.00. "Uomini e Donne" riprenderà regolarmente lunedì 29 aprile.

Nell'ultima puntata registrata il 23 aprile, la tronista Ida Platano si è trovata senza corteggiatori. Dopo aver eliminato Mario Cusitore, accusato ingiustamente di essere stato visto con un'altra ragazza, l'altro corteggiatore, Pierpaolo Siano, ha deciso di abbandonare il programma. Siano ha espresso frustrazione, accusando Platano di aver rallentato il loro rapporto per concentrarsi su Cusitore e su segnalazioni ricevute, portando alla sua decisione di lasciare lo show.