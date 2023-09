Anticipazioni Uomini e Donne | puntata lunedì 18 settembre 2023 | furiosa lite tra Tina Cipollari ed Elio Servo

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 18 settembre 2023) Oggi18andrà in onda un’altradiin cui vedremo la celebre opinionista, discutere animatamente con il cavaliere, con cui ha avuto parecchi altri scontri anche nella scorsa edizione. Secondo le, i due giovani tronisti, Cristian Forti e Brando Ephrikian, mostreranno interesse per la stessa corteggiatrice ed entrambi la porteranno in esterna. In studio saranno presenti per un confronto post-rottura due volti noti del trono classico, cioè l’ex tronista Federico Nicotera e Carola Carpanelli, mentre per il trono over, saranno Alessandro Vicinanza e Ida Platano gli ospiti di Maria De Filippi....