Mortal Kombat 1 Recensione

Mortal Kombat 1 è un picchiaduro quasi perfetto

Oggi vi parlo dell'ultimo capitolo della serie di picchiaduro a me più cara,. Il reboot diè davvero ottimo in tutti i reparti, da spacca mascella. Dopo svariati giorni di gioco intenso ecco cosa ne penso nella recensione.

Storia

La trama diè ambientata nel nuovo universo creato dain Mortal Kombat 11. In questo mondo i personaggi vivono in modo differente; infatti, Raiden e Kung Lao sono amici e abitano in un piccolo paese di campagna. Shang Tsung non è un potente stregone, bensì un venditore di medicine false. Un giorno una misteriosa entità avvicinae gli rivela il suo reale potenziale mettendo in moto degli eventi estremamente pericolosi. La storia, creata per, è veramente ben architettata. Il comparto narrativo è di primo livello e ha un’impronta cinematografica degna di un film. La recitazione dei personaggi è ottima e risultano anche molto carismatici e avvincenti.

Gameplay

Il gameplay diè basato su un sistema di combo e sulla pressione dei pulsanti in sequenza. I giocatori possono eseguire una varietà di mosse e abilità, tra cui attacchi leggeri, attacchi medi, attacchi pesanti, attacchi speciali e mosse finali. I combattimenti sono frenetici e spettacolari, grazie alle ottime animazioni e agli effetti speciali. Ipossono sfruttare una varietà di strategie per sconfiggere i loro avversari, tra cui l'uso di attacchi speciali per svantaggiarli e preparare attacchi più potenti, il blocco degli attacchi per evitare danni e la parata per contrattaccare glidell'avversario. Il sistema di combattimento di Mortal Kombat 1 è fluido e reattivo e permette di esprimere il proprio stile di gioco. I giocatori possono trovare il lottatore che meglio si adatta al loro stile scegliendo tra una vasta gamma di personaggi, ognuno con le proprie mosse e abilità uniche. Alcunisono più adatti a uno stile aggressivo, mentre altri sono più adatti a uno stile difensivo.

offre una varietà di modalità di gioco per soddisfare tutti i tipi di giocatori, sia per singolo che per multiplayer.

Le modalità per giocatore singolo sono:



La modalità storia che segue le avventure di Liu Kang, un giovane guerriero che deve difendere la Terra dal malvagio Shang Tsung e dai suoi alleati. Questa modalità presenta una serie di livelli diversi, ognuno con i propri obiettivi e sfide.

Il torneo online che è una versione multiplayer dove i giocatori possono competere contro altri giocatori online per vincere il torneo.

Inoltre,ha una serie di funzionalità aggiuntive come la personalizzazione dei personaggi, (i giocatori possono scegliere tra una varietà di costumi, armi, e mosse) e il, per scegliere il livello di violenza che si vuole vedere in game. Infine, presenti una serie di modalità di gioco accessibili, come quella a un pulsante o con audio descrittivo.

Comparto Tecnico

Il comparto tecnico di Mortal Kombat 1 suè sublime. Il gioco supporta la risoluzionee il framerate a, che lo rende uno dei picchiaduro più belli disponibili su console. I modelli dei personaggi sono stati migliorati e le animazioni sono molto fluide. Si possono vedere i dettagli dei muscoli, dei vestiti e le animazioni deisono abbastanza realistiche. Il gioco ha anche ricevuto un miglioramento visivo dei danni da combattimento e nelle. Quest'ultime sono più brutali e belle che mai, mentre i danni da combattimento sono ora più realistici. In generale, il comparto tecnico diè stato aggiornato in modo significativo, offrendo ai giocatori un'esperienza visiva e di gioco di alta qualità.

Ildi Mortal Kombat 1 supporta il, che consente ai giocatori di sentire i suoni provenire da tutte le direzioni, anche attraverso i controller. Gli effetti sonori sono più realistici e coinvolgenti. I giocatori possono sentire il suono dei pugni e dei calci che si scontrano, il suono delle ossa che si spezzano durante le Fatality e persino il suono del sangue che schizza. Ladel gioco è ora più intensa eche mai e accompagna perfettamente l'azione del gioco e rende i combattimenti epici. In generale, il comparto audio di Mortal Kombat 1 è stato portato a un livello completamente nuovo, offrendo ai giocatori un'esperienza senza precedenti.

Conclusioni

Voto 9.5/10

Nel complesso,è un ottimo picchiaduro che offre un gameplay classico e coinvolgente. Le nuove funzionalità e i perfezionamenti lo rendono il migliore della serie, mentre la graficae il framerate a 60fps lo fanno girare in modo strepitoso. Tuttavia, la modalità storia è relativamente breve e il roster di personaggi è un pò limitato, ma questo è uncomune nei picchiaduro. E' un titolo che tutti dovrebbero giocare, specialmente i fan dei picchiaduroè straconsigliato!





Gameplay coinvolgente

Nuove funzionalità e miglioramenti

Grafica 4K e framerate a 60fps

Sistema di combo automatizzato

Personaggi iconici

Fatality brutali

La modalità storia un pò breve

Il roster di personaggi è limitato

