BATEN KAITOS I & II HD REMASTER - DISPONIBILI

Bandai Namco Europe annuncia che BATEN KAITOS I & II HD REMASTER è ora disponibile per Nintendo Switch. La raccolta darà l'opportunità di provare i viaggi emozionanti dei due giochi originariamente lanciati per Nintendo GameCube, BATEN KAITOS: LE ALI ETERNE E L'OCEANO PERDUTO e BATEN KAITOS ORIGINS .

Per il trailer di lancio:

https://youtu.be/FnZj813OtGw

La serie di BAITEN KAITOS include meccaniche di gioco GDR basate sulle carte che consentono di prendere decisioni istantanee per conquistare la vittoria. In ciascun titolo, i giocatori assumeranno il ruolo di uno Spirito guardiano, guidando il protagonista e i propri compagni in alcune avventure uniche:

BATEN KAITOS: LE ALI ETERNE E L'OCEANO PERDUTO racconta la storia di Kalas, alla ricerca di vendetta per la morte del fratello e del nonno, e Xelha, che intraprendono insieme una missione per sconfiggere l'impero di Alfard.

BATEN KAITOS ORIGINS si svolge 20 anni prima degli eventi del primo gioco.

Il protagonista è Sagi, uno "spiriter" con una particolare connessione con gli Spiriti guardiani e membro del Servizio Oscuro, un'unità scelta dell'impero di Alfard. Dopo essere stato accusato ingiustamente di un crimine non commesso, Sagi decide di intraprendere una missione per dimostrare la propria innocenza e svelare i segreti dell'impero.

BATEN KAITOS I & II HD REMASTER migliora l'esperienza di gioco dei titoli originali con nuove funzionalità. La remaster include una funzione "KO istantaneo" che consente di sconfiggere il nemico con un solo attacco, oltre a un sensibile aumento alla velocità del gioco e delle battaglie, un'opzione "Nessun incontro" per evitare gli scontri e nuove impostazioni che supportano i progressi di gioco.

Oltre al lancio di BATEN KAITOS I & II HD REMASTER , sarà anche possibile ascoltare la colonna sonora di entrambi i giochi in formato digitale su iTunes, Apple Music, Spotify o YouTube. La colonna sonora di BATEN KAITOS: LE ALI ETERNE E L'OCEANO PERDUTO è disponibile qui, mentre quella di BATEN KAITOS ORIGINS è disponibile qui.

BATEN KAITOS I & II HD REMASTER

è ora disponibile per Nintendo Switch.

