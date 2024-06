BATEN KAITOS I & II HD REMASTER ORA DISPONIBILE PER PC

Bandai Namco Europe ha lanciato oggi su PC tramite SteamBATEN KAITOS I & II HD REMASTER, la versione rimasterizzata dei due titoli del classico franchise per Nintendo GameCube.

Il gioco è disponibile nella speciale edizione Month-1, che include alcuni contenuti extra, come documenti relativi a sviluppo, bozzetti concettuali e progettazione dei personaggi. Questa versione sarà disponibile fino al 17 luglio 2024. Dopo tale data, sarà acquistabile la versione Standard del gioco.BATEN KAITOS I & II HD REMASTER porta due celebri giochi lanciati circa 20 anni fa a una nuova generazione di giocatori con una maggiore fedeltà visiva e nuove funzionalità, riuscendo però a mantenere intatto il DNA dei titoli originali.

La serie diBATEN KAITOS include il sistema di combattimento Magnus, una meccanica unica che prevede la distribuzione di alcune carte da un mazzo per determinare la potenza dell'attacco in base agli attributi e alle combinazioni di carte disponibili. In queste battaglie in tempo reale, i giocatori dovranno prendere decisioni molto rapidamente per riuscire a conquistare la vittoria. Nella serie, vestiranno i panni di uno Spirito guardiano, che guiderà il protagonista e i suoi compagni in alcune particolari avventure in ciascun gioco.

BATEN KAITOS: LE ALI ETERNE E L'OCEANO PERDUTO racconta la storia di Kalas, alla ricerca di vendetta per la morte del fratello e del nonno, e Xelha, che intraprendono insieme una missione per sconfiggere l'impero di Alfard.

Per il trailer:

https://youtu.be/Lj_n9Nhn6Q8

BATEN KAITOS™ ORIGINS si svolge 20 anni prima degli eventi del primo gioco. Il protagonista è Sagi, uno spiriter con una particolare connessione con gli Spiriti e membro del Servizio Oscuro, un'unità scelta dell'impero di Alfard. Dopo essere stato accusato ingiustamente di un crimine non commesso, decide di intraprendere una missione per dimostrare la propria innocenza e svelare i segreti dell'impero.

Oltre a Steam,BATEN KAITOS I & II HD REMASTER è anche disponibile per Nintendo Switch.