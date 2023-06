BATEN KAITOS I & II HD REMASTER arriva su Nintendo Switch

Preparati a rimescolare le carte questa (tarda) estate con il ritorno di BATEN KAITOS: ETERNAL WINGS AND THE LOST OCEAN e BATEN KAITOS ORIGINS , gli iconici giochi RPG a carte per Nintendo GameCube, pronti a tornare in HD su Nintendo Switch il 15 settembre 2023!

BATEN KAITOS I & II HD REMASTER permetterà ai giocatori di riscoprire l’emozionante viaggio che li aspetta sia in Eternal Wings and the Lost Ocean che in Origins . Nella prima storia, segui Kalas nella sua missione per vendicarsi della morte dei suoi amati e poi tuffati nei segreti di Alfard Empire insieme a Sagi nel sequel.

BATEN KAITOS I & II HD REMASTER introduce nuove feature come evitare gli scontri, saltare le cutscene e introduce gli autosalvataggi per fare di questa remaster un titolo ancora più accessibile per tutti.

La velocità del gioco e delle battaglie possono essere aumentate fino al 300%.

E, per sconfiggere i nemici ancora più velocemente, ora puoi usare l’”Instant KO” e vincere la battaglia in un singolo attacco. Quando hai bisogno di riposo, puoi usare la funzione “No Encounter” per evitare scontri lungo la via.

Il gioco ha anche altri diversi settaggi di sistema per supportare la progressione del gioco.

Per il nuovo trailer:

