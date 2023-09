PERDERE LA TESTA PER Ad Infinitum : DISPONIBILE ORA!

Quando la realtà è un incubo, gli incubi diventano reali…Lesquin, 14 September 2023 – Lo studio tedesco Hekate e NACON sono lieti di annunciare il rilascio ufficiale di Ad Infinitum, un gioco horror psicologico in cui i giocatori entrano nella mente tormentata di un giovane soldato tedesco della Prima Guerra Mondiale. Anche la colonna sonora composta e mixata da Lukas Deuschel, co-fondatore di Hekate Studio, è ora disponibile qui e su tutti i principali servizi musicali.

SCOPRI IL TRAILER QUI

È vivo o morto? È in trincea o a casa della famiglia? Ad Infinitum immerge il giocatore nella mente contorta di un giovane soldato intrappolato tra due realtà. Nel corso dell'avventura, il personaggio è impegnato in una battaglia interiore per districare il vero dal falso, attraverso la quale il giocatore può scoprire la storia di questa famiglia tedesca e le profonde cicatrici lasciate dalla guerra nel corso di diverse generazioni.

L'atmosfera opprimente, i rumori inquietanti e le bizzarre creature in agguato nell'ombra perseguitano il giocatore in ogni fase del gioco. A seconda dello scenario, potresti dover correre, restare assolutamente silenzioso o persino usare l'arredamento per risolvere enigmi e sfuggire alle visioni da incubo che ti portano costantemente sempre più vicino alla follia.Riuscirai a sfuggire alle creature che ti perseguitano e a scoprire i segreti di questa famiglia senza cadere nella follia?

Ad Infinitum è ora available on PlayStation5, Xbox Series X|S and PC

Altre News per: infinitumdisponibile