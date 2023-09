Ad Infinitum rivela la sua storia

Mentre i giocatori si preparano a immergersi nella mente inquietante e tormentata di un giovane soldato tedesco dal 14 settembre, NACON e lo studio Hekate sono lieti di pubblicare un nuovo trailer che fornisce un'intrigante anteprima della storia del gioco, recentemente presentata in esclusiva al Fearfest 2023.





TRAILER https://youtu.be/NdVdV5qxvP4



In questa esperienza horror psicologica, la storia è una componente chiave del gioco. Questo nuovo trailer, a metà strada tra rivelazione e mistero, condivide alcune informazioni, ponendo anche nuove domande nella mente dei giocatori: chi sono questi nuovi personaggi mostrati nel trailer? Sei immerso negli orrori e nell'inutilità della guerra o nel vuoto inquietante della casa familiare? Tutta questa storia sta realmente accadendo o è semplicemente il prodotto di un incubo? Chi è lo spirito che apparentemente infesta la casa? Perché questa donna sembra essere in preda al panico? Avanzando nel gioco, il giocatore troverà le risposte a tutte queste domande e capirà finalmente la storia di questa famiglia tedesca il cui destino fu segnato dalla Grande Guerra.La linea che separa incubo e realtà sta diventando sempre più sfumata. In Ad Infinitum giochi nei panni di un giovane soldato tedesco perseguitato dagli orrori della Grande Guerra. Intrappolato tra due realtà, vaghi attraverso una vasta villa e le trincee della Prima Guerra Mondiale dove devi respingere le terribili creature che ti inseguono.

