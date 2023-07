GYLT È ORA DISPONIBILE

Meglio non esaurire la batteria della torcia, l'oscurità si avvicina... GYLT , il delicato gioco horror di Tequila Works, è finalmente in uscita digitale su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Steam e GOG. Con il bullismo come filo conduttore, il gioco presenta Sally, una ragazzina di 11 anni la cui cuginetta, Emily, è scomparsa. Mentre tutti gli altri hanno smesso di cercarla, lei ha deciso di trovarla. La missione la porterà in una versione strana e pericolosa della sua città. Ma cosa può fare una bambina contro gli orrori della notte? Più di quanto si possa pensare.



Video: https://www.youtube.com/watch?v=SEoc_T6u3tk

Ambientato in un mondo inquietante e malinconico, GYLT è una storia inquietante che mescola fantasia e realtà in un luogo surreale dove gli incubi diventano reali. Nascondetevi da terribili creature o scegliete di affrontarle mentre trovate la vostra strada attraverso le sfide di questo mondo malvagio. I giocatori intraprendono un viaggio in cui affrontano le loro peggiori paure e si confrontano con l'impatto emotivo delle loro azioni.

GYLT è un gioco horror estremamente accessibile per gli appassionati del genere e non solo, con una narrazione stimolante e divertente e meccaniche d'azione e stealth coinvolgenti. È già disponibile in versione digitale su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One Steam e GOG. L'edizione fisica sarà lanciata in esclusiva su PlayStation 5 e PlayStation 4 il 29 settembre ed è disponibile per il pre-ordine presso i principali rivenditori, Amazon e Tesura Store.

