ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 - Luffy disponibile in Gear 5

Grazie al PackLa Battaglia di Onigashima, che include tre nuovi personaggi, ora in ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4potrai rivivere uno degli archi narrativi di ONE PIECE più epici di sempre.

Basato sulla Battaglia di Onigashima, il DLC introdurrà i seguenti personaggi:

Luffy (Onigashima Battle), capitano della ciurma di Cappello di paglia. In uno scontro mortale contro Kaido, il tirannico imperatore che regna sulla contea di Wano, Luffy risveglia il potere del frutto del diavolo, trasformandosi nella Gear 5, la sua forma più potente in assoluto. Usa la mossa speciale della Gear 5 con "Luffy (Onigashima Battle)" per trasformarti temporaneamente e giocare usando la sua forma Gear 5!

Kaido (Onigashima Battle), la forma umana-bestiale di Kaido con l'abilità "Frutto Fish-Fish, Mythical Zoan, Modello: Drago azzurro", che lo ricopre di squame aumentandone la forza. Sfodera attacchi in grado di sfruttare l'immenso potere distruttivo della sua Haki e della sua mazza di ferro. Usa le mosse speciali e le combo per attaccare, impedendo all'avversario di reagire. Durante gli attacchi aerei, Kaido può attaccare più nemici alla volta nella sua forma di Drago.

Nel pacchetto, è disponibile ancheYamato, figlio di Kaido. Yamato usa la sua mazza gigantesca per sfoderare una vasta gamma di attacchi. Può anche alternarsi tra le sue forme umana e bestiale, utilizzando rapide combo e attacchi di ghiaccio per congelare completamente i nemici.

Il PackLa Battaglia di Onigashima è ora disponibile, oltre a essere incluso nel Character Pass 2. Il Character Pass 2 include anche i Character Pack 5 e 6, che saranno svelati più avanti! I possessori del Character Pass 2 avranno accesso anche al costume Onigashima Battle Law come contenuto bonus.

Scopri il potere di questi tre personaggi nel nuovo trailer:

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, oltre a essere compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.





