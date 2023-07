Svelato il Character Pass 2 di ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4sta per espandersi grazie all'imminente Character Pass 2, che includerà i Character Pack dal 4 al 6 per un totale di 9 nuovi personaggi!

Con il Character Pack 4, sfodera tutto il potenziale di Onigashima Battle Luffy, usando i suoi poteri Gear 5! La serie animata non è mai stata adattata così velocemente in ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4. Chi ha adorato Luffy nell'arco narrativo Onigashima in One Piece potrà provare l'apice della sua potenza! Porta il Capitano della ciurma di Cappello di paglia nella forma Gear 5 con alcune tecniche speciali e sfodera tutta la sua forza.

Il Character Pass 2 è già acquistabile, mentre sarà possibile acquistare e implementare il Character Pack 4 a settembre. Continua a seguirci per maggiori informazioni sul lancio dei Character Pack 5 e 6! I contenuti del Character Pass 2 potranno essere acquistati anche separatamente, una volta disponibili.

Mentre attendono il lancio di tutti i nuovi contenuti, i possessori del Character Pass 2 avranno accesso al costume Onigashima Battle Law.

Scopri un'anteprima di cosa ti aspetta inONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 in questo nuovo trailer:

https://youtu.be/iSrtJn_Us2Y

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4

è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC , oltre a essere compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Altre News per: svelatocharacterpasspiecepiratewarriors