FC 24 - VALUTAZIONI GIOCATRICI GIOCATORI DI LIGA F, E ROSHN SAUDI LEAGUE

EA SPORTS PRESENTA LE MIGLIORI VALUTAZIONI DELLE GIOCATRICI E DEI GIOCATORI DI LIGA F, LALIGA E ROSHN SAUDI LEAGUE IN FC 24

Con talenti straordinari e una selezione di star senza precedenti, ci avviciniamo sempre di più al gioco - La nuova era è qui!

Gli esperti hanno parlato, il dibattito continua! Oggi EA SPORTS ha rivelato la classifica delle 24 migliori giocatrici della Liga F e dei 24 migliori giocatori de LaLiga e della Roshn Saudi League: un ulteriore sguardo alla serie completa di talenti e statistiche di EA SPORTS FC 24, ricca di star di livello mondiale. Gli elenchi di oggi sono guidati da rinomate leggende del calcio, come Alexia Putellas, Robert Lewandowski, Vinícius Jr e Cristiano Ronaldo.

Per gli elenchi completi dei Top24 e per ulteriori dettagli su FC 24, visitate https://www.ea.com/games/ea- sport-fc/fc-24/news

Nel corso di questa settimana, EA SPORTS continuerà a svelare il meglio del meglio mentre prosegue il cammino verso il lancio di EA SPORTS FC 24, avvicinandovi al calcio come mai prima d'ora. In particolare, gli Stili di Gioco migliorati grazie a Opta consentiranno ai fan di andare oltre le valutazioni complessive per portare in campo gli stili di gioco personali dei singoli giocatori e le loro abilità distintive per un comportamento in campo più personale e fedele.

Durante la Ratings Weeks i fan potranno aspettarsi questi annunci:

Lunedì 11 settembre: I 24 giocatori maschili e femminili più quotati

Martedì 12 settembre: Premier League & Women’s FA Super League

Mercoledì 13 settembre: La Liga & LIGA F

Giovedì 14 settembre: Bundesliga, Frauen Bundesliga, MLS & NWSL

Venerdì 15 settembre: Serie A, Ligue 1, D1 Arkema & Full 18k Database

Sabato 16 settembre: Stili di Gioco+ & #1-5

Domenica 17 settembre: I migliori U21, I migliorati & gli Editoriali

EA SPORTS FC 24 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile a livello globale per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire dal 29 settembre 2023. I preordini sono ora disponibili per FC 24 e i fan possono preordinare la Ultimate Edition dal 22 settembre 2023.