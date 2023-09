EA SPORTS FC 24: RINNOVA LA LICENZA CON LA NAZIONALE ITALIANA

Grazie all’accordo, EA SPORTS FC persegue l’obiettivo di offrire ai componenti del club calcistico più grande al mondo un’incredibile autenticità

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) hanno annunciato oggi il rinnovo pluriennale della licenza per l'utilizzo non esclusivo della Nazionale Italiana in EA SPORTS FC 24.

L'accordo offrirà ai tifosi di tutto il mondo l'opportunità di giocare con la Nazionale Italiana, incluse le sue iconiche divise, il logo e il nome in EA SPORTS FC 24 e in quelli a venire.

La conferma della licenza dimostra l'impegno di EA SPORTS FC™, il nuovo marchio di Electronic Arts, nell'offrire un'esperienza di gioco autentica e coinvolgente per tutti gli appassionati del Gioco Più Bello del Mondo.

EA SPORTS ha definito il calcio a livello interattivo per 30 anni e ha costruito una comunità calcistica globale di oltre 150 milioni di persone su più piattaforme - una comunità che EA SPORTS FC continuerà a far crescere insieme a partner come FIGC che condividono l'obiettivo comune di un futuro del calcio a misura di tifoso.





Essendo costruita secondo i principi di inclusività e innovazione, i fan continueranno a vivere un'autenticità senza pari con l'accesso a più di 19.000 giocatori con licenza completa, 700 squadre e 30 campionati, con il supporto di oltre 300 partner calcistici globali che consentiranno un'ulteriore espansione in nuove aree del calcio femminile e del calcio di base

EA SPORTS FC 24 sarà disponibile dal 29 settembre 2023, con accesso anticipato tramite l'Ultimate Edition disponibile dal 22 settembre 2023. I preordini sono ora disponibili per EA SPORTS FC 24, che verrà rilasciato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

