GTA Online: bonus sulle missioni di vendita e rifornimento Laboratorio di acidi

Approfitta dei bonus sulle missioni di vendita e rifornimento del Laboratorio di acidi

Inoltre, si conclude l'Evento modalità difficile: Prima dose, ottieni ricompense doppie in Hasta la Vista e altro ancora

È ora di potenziare la produzione di acidi per soddisfare la domanda di una sempre più strafatta Los Santos. I re del crimine non diventano tali dalla sera alla mattina, ma i bonus per lemissioni di vendita e di rifornimento del Laboratorio di acidi dovrebbero aiutare te e Mutt a creare, vendere e fare guadagni giganteschi a tempo di record. Passando ad altro, l'Evento modalità difficile: Prima dose sta per giungere alla sua conclusione, è ancora possibile ottenere articoli rari come ricompense per gli incarichi da tassista e altro ancora...

50% di GTA$ e RP in più per le missioni di vendita del Laboratorio di acidi

Effettuare consegne a domicilio, evitare imboscate della polizia, andare in modalità furtiva... tutto questo e altro ancora per completare l'obiettivo dellemissioni di vendita del Laboratorio di acidi: consegnare il prodotto senza farsi catturare! E questa settimana si ottiene il 50% di GTA$ ed RP in più!

Scorte doppie nelle missioni di rifornimento del Laboratorio di acidi

A proposito di mercati illeciti, assicurati che la produzione riesca a soddisfare la domanda. Aiuta Mutt a non esaurire le scorte completando lemissioni di rifornimento del Laboratorio di acidi! Questa settimana otterrai scorte doppie!

Ricompense per gli incarichi da tassista

I tassisti della Downtown Cab Co. di Los Santos sono eroi mai sufficientemente celebrati: chi altri potrebbe attraversare la città con festaioli ubriachi o imprenditori nervosi nei sedili posteriori? Continua a ottenere ricompense extra per i tuoi sforzi: fino all'8 febbraio, riceverai ricompense e articoli rari per il trasporto dei passeggeri degli incarichi da tassista (le ricompense sotto forma di capi d'abbigliamento saranno consegnate al tuo guardaroba entro il 17 febbraio, i GTA$ ti saranno accreditati entro 72 ore dal completamento):

I possessori del Taxi (e coloro che lo acquisteranno entro l’8 febbraio da Warstock Cache & Carry) riceveranno la Camicia Camp collar Downtown Cab Co.

Completa una corsa durante un incarico da tassista per ricevere 100.000 GTA$.

Guadagna 20.000 GTA$ dagli incarichi da tassista per ricevere altri 100.000 GTA$.

Guadagna 40.000 GTA$ dagli incarichi da tassista per ottenere le giacche In vinile senape e In vinile smanicata senape oltre ad altri 100.000 GTA$.

Inoltre, i giocatori PS5 e Xbox Series X|S che guadagneranno 20.000 GTA$ dagli incarichi da tassista riceveranno i pantaloni Tuta Manor geometrici; quelli che guadagneranno 40.000 GTA$ dagli incarichi da tassista riceveranno anche il cappellino Manor geometrico e la felpa Manor geometrica.

L’Evento modalità difficile: Prima dose termina l'8 febbraio

L'Evento modalità difficile: Prima dose giunge alla settimana conclusiva, quindi è la tua ultima occasione per innalzare il livello di difficoltà, aiutare Dax e i Fooliganz e ottenere gli articoli rari indicati sopra come ricompensa (i quali saranno tutti consegnati entro il 17 febbraio).

Solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Veicolo di prova premium: Übermacht Sentinel XS

Se c'è una cosa su cui si può fare affidamento a Los Santos, è che Hao e la sua squadra di folli geni non finiranno mai di spingere verso nuove vette quando si tratta d’innovazione automobilistica. Questa settimana si sono dati un obiettivo impossibile: trasformare una berlina amata dalle mamme in un veicolo per guerrieri della strada. Fino all'8 febbraio, fai visita ad Hao e ai suoi uomini presso Hao's Special Works per provare di persona il loro ultimo trionfo, la Übermacht Sentinel XS (coupé).

Prova a tempo HSW della settimana

Lasciati la giungla di cemento di Los Santos alle spalle e prendi una boccata d'aria fresca al volante dell'ultima e più grande creazione di Hao, sfrecciando dal Terminal fino alle polverose strade di Chiliad Mountain State Wilderness nella Prova a tempo HSW di questa settimana.

GTA$ e RP doppi in Hasta la Vista

Agilità contro massa: ecco la sfida tra bici e camion. I ciclisti devono correre a manetta per tagliare il traguardo, evitando i camionisti intenti solo a bloccarli. Gioca adHasta la Vista questa settimana ed ottieni ricompense doppie fino all'8/02.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Se vuoi un nuovo veicolo ogni settimana, puoi contare su Simeon Yetarian, così come puoi contare sul fatto che proverà in tutti i modi a venderti i nuovi arrivi del suo autosalone. Questa settimana sono esposti ilKarin Everon (fuoristrada), la Ocelot Penetrator (supercar), il Gallivanter Baller ST (SUV), la Declasse Tulip (muscle car, 30% di sconto) e ilBravado Youga Classic (furgone, 50% di sconto). Esamina le statistiche, fai un giro di prova o fai contento Simeon e acquista almeno un veicolo!

Autosalone Luxury Autos

Ammira dalla curatissima vetrina dell'autosalone Luxury Autos gli ultimi gioielli appena arrivati: laInvetero Coquette D10 (sportiva) e la Grotti Turismo R (supercar). Guarda la vetrina, impazzisci per le statistiche di queste vetture e acquistale lì su due piedi!

Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Grotti Stinger GT

I visitatori del Casinò e Resort Diamond possono girare la ruota fortunata una volta al giorno per provare a vincere laGrotti Stinger GT (sportiva), un'agile coupé con stile, classe e una pila alta così di multe per eccesso di velocità.

I membri dell'Autoraduno di LS in grado di classificarsi tra i primi 5 nellaserie di gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni di fila riceveranno un Declasse Lifeguard (veicolo d'emergenza) per poter resuscitare i perdenti che hanno seminato poco prima. Vai nell'area di prova dell'Autoraduno per fare un giro con laPegassi Monroe (sportiva), l’Übermacht Sentinel Classic (sportiva) e laLampadati Tropos Rallye (sportiva, 30% di sconto).

Questa settimana, sconti del Furgone delle armi sul fucile di precisione e sui giubbotti antiproiettile

Mentre ti aggiri per la città, tieni gli occhi aperti nel caso t'imbattessi in un furgone Vapid Speedo pieno di armi e munizioni di dubbia provenienza bastanti ad armare una piccola milizia. Fai scorta di armi a prezzi ragionevoli, approfittando di uno sconto ulteriore se sei un abbonato a GTA+:

Fucile di precisione: -50%

Armi: -10% (-20% per gli abbonati a GTA+)

Armi da lancio: -15% (-30% per gli abbonati a GTA+)

Giubbotto antiproiettile: -20% (-40% per gli abbonati a GTA+)

Lanciagranate: -40% (solo per gli abbonati a GTA+)

