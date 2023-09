RIUSCIRANNO I GIOCATORI DI F1 23 A BATTERE CHARLES LECLERC?

Una nuova "Sfida Pro" è in arrivo in F1® 23, per offrire ai fan l'opportunità di confrontarsi con il famoso pilota di Formula 1 Charles Leclerc in occasione del FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2023. Dal 5 all'11 settembre, i partecipanti potranno immergersi in ‘F1 World’ e testare le loro abilità contro il tempo più veloce di Charles Leclerc ( 1:20:151). I giocatori che lo supereranno potranno ricevere l'esclusivo casco che Charles ha indossato durante il GP di Monza. Questa è la seconda delle nuove "Sfide Pro", che permettono ai fan di provare l'emozione di competere direttamente contro i loro piloti preferiti.

Scopri qui i consigli di Charles Leclerc prima di sfidarlo!

Oltre a questa entusiasmante sfida, la Scuderia Ferrari ha recentemente annunciato una livrea speciale per la gara di casa, oltre a caschi e tute da gara dedicati, per celebrare il DNA competitivo dell'azienda e la storica vittoria nella 24 Ore di Le Mans. Fino al 16 settembre, i giocatori di F1 23 potranno provare questi design speciali*, che sostituiranno temporaneamente la consueta livrea Ferrari nelle modalità Carriera, Gara a tempo e Gran Premio.

Non mancate l'imperdibile occasione di correre con Charles Leclerc. Prendete posto e lasciate il vostro segno nella storia della Formula 1!

