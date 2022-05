EA: CHARLES LECLERC FIRMA COME PRIMO AMBASCIATORE DELLA F1 22

l leader del campionato Leclerc appare sulla copertina di EA SPORTS F1® 22 insieme a Lando Norris della McLaren e George Russell della Mercedes





Oggi, Codemasters ed Electronic Arts hanno annunciato la firma di Charles Leclerc della Scuderia Ferrari come ambasciatore EA SPORTS e cover star di F1® 22, che sarà lanciato in tutto il mondo il 1° luglio. L'attuale leader del FIA Formula One World Championship™ 2022 è al centro della scena insieme ad altre due stelle nascenti, Lando Norris della McLaren e George Russell della Mercedes. I giocatori possono anche preordinare ora la Champions Edition, che celebra i quattro precedenti campioni del mondo sulla griglia di partenza di quest'anno: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso e l'attuale detentore Max Verstappen. La Champions Edition comprende contenuti aggiuntivi, tra cui un pacchetto limitato nel tempo Miami, ispirato dall’iconico skyline e dalle luci della città per commemorare l'inaugurale FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX e tre giorni di accesso anticipato.

"F1 22 sta celebrando i migliori giovani talenti della F1, e siamo entusiasti di costruire una relazione più profonda con Charles Leclerc. Acclamato come parte della nuova era della Formula 1, lavoreremo con Charles per tutta la stagione per portare i nostri giocatori più vicini all'azione", ha detto Lee Mather, F1® Senior Creative Director di Codemasters. "Siamo anche orgogliosi di celebrare i nostri ex campioni del mondo con la F1 22 Champions Edition. Continuano a ispirare la prossima generazione di piloti, ed è un onore averli insieme sulla copertina della nostra versione solo digitale".

F1® 22 dà il benvenuto alla nuova era della Formula 1® con auto rivoluzionarie progettate per promuovere una maggiore competizione e regole revisionate che reinventano il weekend di gara con tre gare F1® Sprint. F1® 22 offre un'autentica e veloce simulazione di gara per i giocatori di base con una nuova IA adattiva per aiutare gli appassionati occasionali di questo sport a competere più rapidamente. Il nuovo hub di F1® Life permette ai giocatori di mostrare la loro collezione di oggetti personalizzati e supercar, guadagnati attraverso il gioco, il Podium Pass e il negozio ufficiale nel gioco. Il ritorno di caratteristiche come la Carriera decennale, completa di un'opzione per due giocatori, La mia squadra e il Multiplayer significa che non c'è mai stato un momento migliore per sfidare un posto sul podio.

F1 22 uscirà il 1° luglio 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite EA App, Origin, Steam ed Epic Store. I giocatori possono pre-ordinare il solo digitale F1 22 Champions Edition per contenuti aggiuntivi e tre giorni di accesso anticipato.

