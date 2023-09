Spyro festeggia 25 anni e le 10 milioni di copie vendute

Spyro spegne 25 candeline e lo fa alla grande: la Spyro Reignited Trilogy ha raggiunto le 10 milioni di copie vendute!

Sviluppato originariamente da Insomniac e pubblicato da Sony, il celebre draghetto ha debuttato per la prima volta nel settembre 1998 su PlayStation, riscuotendo il successo della critica. I fan in pochissimo tempo adottarono Spyro come nuova mascotte, degna dello status di Crash Bandicoot, rendendola una vera e propria icona dei videogiochi. Non solo il lancio fu un successo trionfale, ma anche la sua colonna sonora originale fece molto parlare di sé. Creata dal batterista dei Police, Stewart Copeland , le 49 tracce sono diventate un punto fermo dei giochi della saga.

Dalla prima apparizione di Spyro, 25 anni fa, il draghetto viola è stato protagonista di quattordici giochi, compresi un reboot, tre spin-off e una raccolta, e tutti hanno ricevuto recensioni super positive! Nel novembre 2018 Toys for Bob e Activision hanno lanciato la Spyro Reignited Trilogy , per la felicità dei fan, che hanno potuto rituffarsi nei primi tre giochi originali, completamente rimasterizzati da Activision. Il gioco non ha deluso, ricevendo punteggi elevati per l'attenzione ai dettagli, il fascino senza tempo e la grafica straordinaria, pur rimanendo fedele al capolavoro originale.

Dal suo lancio, Spyro Reignited Trilogy è arrivato su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Oltre al gioco, Toys For Bob ha rimasterizzato anche la colonna sonora originale, che Activision ha ufficialmente pubblicato su Spotify per celebrare l'anniversario.

Venticinque anni dopo, l'iconico franchise mantiene ancora il suo enorme seguito. Spyro Reignited Trilogy è disponibile su diverse piattaforme. Visitate il sito ufficiale per maggiori informazioni o per acquistare il gioco. La colonna sonora ufficiale è disponibile qui

