It Takes Two festeggia 5 milioni di copie vendute

Questo febbraio è un mese memorabile per Hazelight e EA Originals che celebrano It Takes Two con la vendita di oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo, su PlayStation, Xbox One, PlayStation e PC tramite le piattaforme Origin e Steam.

Vincitore del titolo di Gioco dell'Anno ai Game Awards 2021, It Takes Two, è il gioco perfetto per le coppie questo San Valentino, con il suo gameplay avventuroso, che riunisce i giocatori attraverso split-screen couch o online co-op. Gioca nei panni della coppia scontrosa Cody e May, due umani trasformati in bambole da un incantesimo, che, intrappolati in un mondo fantastico dove l'imprevedibilità si nasconde dietro ogni angolo, sono a malincuore sfidati a salvare la loro relazione fratturata. It Takes Two offre ai giocatori anche il Pass Amici, un affare due in uno in cui un giocatore può invitare un partner a giocare con lui gratuitamente.

Per festeggiare San Valentino con Cody e May, tieni d'occhio le speciali cartoline di San Valentino sui canali social di EA Originals ed EA, e anche alcune divertenti testimonianze di giocatori di It Takes Two co-op da parte di coppie reali che hanno giocato insieme al gioco.