ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN festeggia le 7 milioni di copie vendute

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN ha raggiunto le 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo, portando così le vendite del franchise a 21 milioni di unità.

Inoltre, le musiche di ACE COMBAT X e ACE COMBAT X2 sono state aggiunte alle Colonne Sonore della serie disponibili sulle diverse piattaforme di streaming.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE , il prossimo titolo della serie ACE COMBAT, è stato annunciato recentemente e sarà disponibile nel 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

È possibile vedere QUI (https://www.youtube.com/watch?v=bKIE3ClcDyA) il trailer di annuncio.