Destiny 2 arriva l'incursione La fine di Crota

trailer

https://youtu.be/zv7loQTb9YA



Alle 10:00 PDT (19:00 italiane) di oggi, Bungie lancerà la nuova versione de "La fine di Crota", la leggendaria incursione di Destiny 1 , rivisitata per Destiny 2 e ora disponibile a tutti i giocatori. Le squadre di guardiani potranno ancora una volta affrontare Crota, figlio del Re dei Corrotti, che li attenderà nella Bocca dell'Inferno sulla Luna.

In occasione del lancio dell'incursione, Bungie unirà le forze con Twitch Rivals per trasmettere la gara al primato mondiale. I Drop di Twitch saranno attivi, garantendo un emblema esclusivo agli spettatori che seguiranno la diretta dell'incursione su Twitch Rivals o tramite i canali di streamer affiliati per almeno due ore. Per sintonizzarsi, basterà seguire questo link.



Ecco tutto ciò che le squadre partecipanti devono sapere:

La modalità Contesa sarà attiva per 48 ore.

Il livello di Potere minimo richiesto per affrontare tutti gli scontri sarà pari a 1790.

Completare l'incursione in modalità Contesa permetterà ai giocatori di sbloccare la modalità Sfida nel navigatore e il trionfo Scherma superiore, ossia una lista di sfide che potranno essere completate solo in modalità Sfida.

La squadra che completerà per prima il trionfo Scherma superiore si aggiudicherà il primato mondiale. Tutti e sei i membri della squadra vincitrice riceveranno la speciale cintura del primato mondiale.

Per sottolineare l'importanza dei requisiti del trionfo in modalità Sfida, l'intera squadra sarà eliminata se non si soddisfano le condizioni richieste per ogni scontro.

Anello dell'incursione - 12 settembre

Spilla dell'incursione - 28 novembre

Poster dell'incursione - 28 novembre

Spilla del titolo Impugnaspade - 28 novembre

Per celebrare le gesta dei guardiani più impavidi, i giocatori che riusciranno ad avere la meglio su "La fine di Crota" in modalità Contesa e ad acquisire l'impresa "Fossa senza fondo" dal mercante dell'incursione entro le prime 48 ore otterranno automaticamente il completamento dell'impresa stessa, ricevendo immediatamente tutte le ricompense correlate, incluso il fucile automatico esotico Necroabisso. L'impresa sarà disponibile anche a tutti i giocatori che trionferanno ne "La fine di Crota" dopo le prime 48 ore, con fasi aggiuntive da completare per ottenere Necroabisso.I guardiani che riescano a ottenere il titolo di Impugnaspade o a terminare l'incursione entro le scadenze elencate qui sotto sbloccheranno la possibilità di acquistare i seguenti oggetti collezionabili a tema tramite le Ricompense di Bungie

Altre News per: destinyarrivaincursionefinecrota