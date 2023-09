MARCELL JACOBS CONTRO FRED KERLEY, LO SCONTRO TANTO ATTESO È ARRIVATO! DOMANI MATTINA A XIAMEN IN CINA

Il tanto atteso scontro tra l’ex campione del mondo Fred Kerley e il campione olimpico Marcel Jacobs avrà finalmente luogo alla Diamond League nel Meeting di Xiamen, in Cina, sabato 2 settembre.

Kerley e Jacobs inizialmente avrebbero dovuto scontrarsi nella Diamond League Meeting di Rabat, in Marocco, ma Jacobs purtroppo si è ritirato dalla gara a causa di un infortunio.

L’azzurro si è dovuto ritirare anche dal Meeting di Firenze, in Italia, ed ha aperto la sua stagione al Meeting di Parigi, in Francia, dove Kerley non gareggiava.

Gli appassionati di atletica di tutto il mondo si aspettavano che lo scontro avvenisse ai Campionati del mondo di Budapest, in Ungheria, ma entrambi non sono riusciti a raggiungere la finale dell’evento.

I due si scontreranno ora al meeting della Diamond League di sabato e verrà determinato il GOAT dei 100 metri...

