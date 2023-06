MARCELL JACOBS DOVREBBE AFFRONTARE OMANYALA E LYLES A PARIGI, SENZA KERLEY

Marcell Jacobs è iscritto per competere alla Paris Diamond League, contro avversari difficili come Ferdinand Omanyala e Noah Lyles.

Il campione olimpico Marcell Jacobs potrebbe finalmente fare il suo debutto stagionale all’aperto alla Paris Diamond League il 9 giugno.

Jacobs è iscritto per competere nei 100 metri maschili contro alcuni dei migliori velocisti del mondo, senza Fred Kerley, che non è sulla lista di partenza. I fan dell’atletica sentono che potrebbe finalmente correre nella sua prima gara di 100 metri della stagione.

Tuttavia, l’azzurro non avrà vita facile nella sua ricerca di una vittoria a Parigi, avendo come rivali velocisti di punta come il leader mondiale Ferdinand Omanyala, che ha perso due volte contro Kerley al Rabat e alla Florence Diamond League.

Omanyala punta a una vittoria in rimonta contro Jacobs...

