GIANMARCO TAMBERI E MARCELL JACOBS, C’È LA DATA DELL ATTESO ’ESORDIO 2024

I campioni mondiali azzurrisaranno tra le stelle in azione quando l’– il sesto incontrodi questa stagione – ritornerà

Nel salto in alto maschile “Gimbo” Tamberi, campione olimpico e mondiale, cercherà di affermarsi in vista degli Europei. Il meeting di Ostrava sarà la sua unica competizione prima dell’appuntamento continentale di Roma.

“Non vedo davvero l’ora di gareggiare”, ha detto Tamberi, che torna a Ostrava per la quarta volta. “Adoro l’atmosfera, adoro la pista, adoro il tempo. Adoro quel posto dove saltare. Non vedo davvero l’ora di saltare in alto lì”.

Tra i suoi rivali ci sarà il campione ceco Jan Stefela.

In pista, il campione olimpico dei 100 metri Jacobs gareggerà per la prima volta...CONTINUA A LEGGERE