League of Legends - PATCH 13.18

Con la Patch 13.18 di League of Legends, Riot presenta l'ultimo campione in arrivo: Briar.







Un esperimento fallito della Rosa Nera, per controllare l'insaziabile sete di sangue di Briar si è resa necessaria una speciale gogna. Dopo anni di detenzione, quest'arma vivente è fuggita dalla sua cella e si è tuffata nel mondo. Ora nessuno la controlla: segue solo la sua fame di sangue e conoscenza, e si gode i momenti in cui può scatenarsi, anche se placare la frenesia non è facile.

"Ognuno porta la sua gogna. La mia è solo più visibile."



Abilità:





Passiva - Anatema Cremisi

Gli attacchi e le abilità di Briar applicano ai nemici un sanguinamento cumulativo che la cura di una porzione dei danni inflitti. Perennemente affamata, la guarigione che ottiene aumenta in base alla sua salute mancante, ma non ha rigenerazione di salute innata.Inoltre, quando un nemico sanguinante muore, Briar si cura dei danni da sanguinamento rimanenti.

Q - Salto alla gola

W - Frenesia sanguinaria/Morsi della fame

Briar balza verso un'unità infliggendo danni, stordendola e riducendone l'armatura.Se lancia questa abilità su un minion o un mostro mentre è sotto l'effetto di Frenesia sanguinaria, Briar smette di dare la priorità ai campioni nemici.Briar balza in avanti, frantuma la sua gogna ed entra in Frenesia sanguinaria, che la costringe a inseguire senza sosta il nemico più vicino (dando la priorità ai campioni). Quando è in frenesia, ottiene velocità d'attacco e velocità di movimento aumentate, e i suoi attacchi infliggono danni ad area attorno al bersaglio.Mentre è in frenesia, Briar può riattivare questa abilità per ADDENTARE il bersaglio con l'attacco successivo, infliggendo danni aggiuntivi in base alla sua salute mancante e curandosi in base ai danni inflitti.

E - Urlo agghiacciante

Briar ritrova la concentrazione, rimuovendo Frenesia sanguinaria e canalizzando energia in un potente urlo che danneggia e rallenta i nemici.Mentre carica questa abilità, subisce danni ridotti e si cura di una porzione della sua salute massima. Un urlo caricato al massimo respinge i nemici, infligge danni aggiuntivi e li stordisce se colpiscono un muro.

R - Promessa di morte

Briar calcia un'emolite, marchiando come sua preda il primo campione che colpisce. Quindi vola dritta verso la sua preda, impaurendo gli altri nemici nelle vicinanze del suo punto di arrivo ed entrando in uno stato di completa ematomania.Briar insegue la sua preda finché uno dei due non muore, ottenendo gli effetti di Frenesia sanguinaria oltre ad armatura, resistenza magica, rubavita e velocità di movimento aggiuntive.

Altre News per: leaguelegendspatch