League of Legends: K'Sante - Patch 12.21

K'SANTE, L'ORGOGLIO DI NAZUMAH, MARCIA NELLA LANDA CON LA PATCH 12.21

DEBUTTA IL PRIMO ASPETTO DI LEAGUE OF LEGENDS PROGETTATO IN COLLABORAZIONE CON LIL NAS X



K'Sante, un potente guardiano che brandisce armi che lui stesso ha forgiato con i resti di un predatore che ha ucciso, è un eroe del suo popolo, capace di imporsi in combattimento con astuzia e sprezzante coraggio. A prima vista possono sembrare armi difensive, ma al momento giusto si trasformano in lame letali, capaci di abbattere nemici giganti che gli altri non osano nemmeno avvicinare. Nel gioco, K'Sante è un campione da corsia superiore, tank, che salva i suoi alleati per poi eliminare i mostruosi pericoli della squadra nemica, lanciandoli attraverso un muro per sfidarli a duello."Il mio popolo è con me, ancora oggi, e le mie armi colpiscono nel suo nome."Sprezzante e coraggioso, K'Sante affronta mostri colossali e gli spietati Ascesi per proteggere la sua patria, Nazumah, un'ambitissima oasi tra le sabbie di Shurima. Dopo essersi separato dal suo compagno, K'Sante realizza che per diventare un guerriero degno di guidare la sua città, deve prima porre freno al suo ego affamato di successo. Solo così potrà evitare la trappola dell'orgoglio, trovando la saggezza necessaria per sconfiggere i mostri che minacciano il suo popolo.Precedentemente annunciato come presidente di League of Legends, Lil Nas X ha co-progettato con Riot Games l'aspetto dell'edizione prestigio di K'Sante, K'Sante Empireo. L'aspetto "K'Sante Empireo (edizione prestigio)" di Lil Nas X debutta oggi nel PBE (Public Beta Environment) insieme al campione. Uscirà in tutto il mondo il 3 novembre e sarà sbloccabile fino al 14 novembre. L'aspetto non sarà acquistabile direttamente e verrà ottenuto giocando a League of Legends o Teamfight Tactics durante l'evento di gioco dei Mondiali 2022. I giocatori dovranno ottenere valuta di gioco (2000 gettoni Mondiali 2022) per sbloccare permanentemente l'aspetto. Dopo la prima collaborazione di Riot Games con Louis Vuitton, l'aspetto prestigio di Lil Nas X marca la prima collaborazione sul fronte ingame con un artista e darà ai giocatori un'occasione di celebrare questa indimenticabile partnership con un aspetto unico nel suo genere.









Abilità:

Passiva - Animo Indomito

Le abilità di K'Sante che infliggono danni marchiano i nemici per un breve periodo. Attaccare un nemico marchiato consuma il marchio per infliggere danni più danni fisici bonus in base alla salute massima.

Tutto per tutto: attaccare un nemico marchiato infligge invece danni fisici e danni puri bonus in base alla salute massima.

Q - Colpi di Ntofo

K'Sante colpisce il terreno con le sue armi, infliggendo danni fisici e rallentando per un breve periodo i bersagli colpiti. Se un nemico viene colpito, K'Sante ottiene una carica per un breve periodo. A due cariche, K'Sante spara un'onda d'urto che attira i nemici.

Tutto per tutto: la ricarica di questa abilità è ridotta e non rallenta più



W - Apripista

Inizio carica: K'sante alza le sue armi per difendersi per un breve periodo, diventa Inarrestabile e riduce i danni in arrivo.

Rilascio: K'Sante parte alla carica, infliggendo una percentuale della salute massima in danni fisici, respingendo e stordendo i nemici che attraversa per un breve periodo proporzionale al tempo di carica.

Tutto per tutto: la ricarica di questa abilità si azzera, la riduzione dei danni subiti aumenta, infligge danni fisici aggiuntivi in base al tempo di carica e la velocità della carica e dello scatto raddoppiano.



E - Slancio d'orgoglio

K'Sante scatta e ottiene uno scudo per un breve periodo. Se scatta verso un alleato, la distanza aumenta sensibilmente e anche l'alleato riceve uno scudo. Durante Slancio d'orgoglio si possono lanciare le altre abilità.

Tutto per tutto: la velocità dello scatto dell'abilità aumenta. Scattare in un punto bersaglio ha gittata aumentata e permette di superare i muri.



R - Tutto per tutto

K'Sante rompe i suoi ntofo e infligge danni fisici respingendo un campione nemico. I nemici che colpiscono un muro subiscono più danni fisici, vengono respinti oltre il muro e vengono storditi per un breve periodo. K'Sante poi scatta verso il nemico e si gioca il Tutto per tutto per un periodo più lungo.

Tutto per tutto: K'Sante perde una percentuale di salute massima, armatura bonus e resistenza magica bonus. K'Sante ottiene attacco fisico, rubavita globale e trasforma le sue abilità.



