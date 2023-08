I Pokémon conquistano La Rinascente di Roma

Continua l’esperienza Pokémon più rivoluzionaria di sempre iniziata lo scorso 18 novembre con l’uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in esclusiva sulla famiglia di console Nintendo Switch..

Una nuova esperienza immersiva del marchio Pokémon prende vita dal 29 agosto al 2 ottobre 2023 nel flagship store La Rinascente di Via del Tritone, proprio a due passi dalla Fontana di Trevi e da Piazza di Spagna, nel cuore di Roma: qui i fan possono ammirare le esposizioni targate Pokémon nelle gallerie affacciate sull’atrio del negozio, oltre a uno spazio pop-up esclusivo del marchio, situato nell’area espositiva al piano interrato.

Con questa iniziativa nella Città Eterna, i Pokémon sono pronti a festeggiare il ritorno a scuola e a fare una sorpresa ai fan di tutte le età.

Il negozio è interamente allestito a tema, con installazioni nelle sette vetrine di Via del Tritone dedicate ai tre settori chiave del marchio: il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), i videogiochi della console Nintendo Switch e i giocattoli. Dentro il negozio, presso l’area espositiva (uno spazio di 350 metri quadri situato al piano interrato, destinato a eventi, esposizioni e al design) si trova una fantastica installazione: un tributo in puro stile Pokémon alla Città Eterna, che offre l’opportunità di scattare foto memorabili oltre a mostrare un’ampia gamma di prodotti Pokémon da scoprire e acquistare. Per i fan è una full immersion nel mondo Pokémon.

Nell’area dedicata al videogioco, è possibile provare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, gli ultimi titoli della serie Pokémon che a breve riceveranno nuovi contenuti grazie a “Il Tesoro dell’Area Zero”, il DLC a pagamento diviso in due parti. La prima parte - La maschera turchese – è in uscita il prossimo 13 settembre ma è già possibile acquistare i nuovi contenuti su Nintendo eShop e My Nintendo Store. Grazie alle 2 postazioni di gioco presenti al piano -1 dello store, è possibile immergersi nell’open world di Paldea in prima persona ed esplorare tutta la mappa di gioco.

Non solo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: lato videogioco, infatti, arriva a breve anche un’altra release. Detective Pikachu: il ritorno è il nuovo capitolo della serie che ha come protagonista Pikachu in veste di investigatore, pronto a risolvere tutti i misteri di Ryme City insieme al suo amico Tim Goodman. Il titolo, in arrivo il 6 ottobre su Nintendo Switch, è preordinabile in Rinascente ad un prezzo promozionale in esclusiva per l’evento.

Lo spazio offre un tributo speciale ai 60 metri dell’antico acquedotto che si trova nell’area espositiva, con una scultura 3D degli archi e un affascinante scenario di vita subacquea del mondo Pokémon.

Come se ciò non bastasse, i fan possono aspettarsi una visita speciale da Pikachu in persona, che si farà vivo nel fine settimana del 9 e 10 settembre 2023. Pikachu sarà pronto a intrattenere i visitatori del negozio e renderà un omaggio speciale alla città: quando sei a Roma, fai come i Romani!

L’appuntamento con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto in Rinascente a Roma è dal 29 agosto fino al 2 ottobre: un’occasione imperdibile per tutti gli allenatori, impossibile mancare!

