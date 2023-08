League of Legends Aggiornamento Dev: Pre-stagione e cambiamenti alle Classificate

Il team di League of Legends ha appena condiviso un nuovo video “Aggiornamento Dev”, fornendo alcuni dettagli su importanti aggiornamenti in arrivo per gli split delle classificate, la pre-stagione, alcune delle modalità preferite della community e molto altro.







Nel video linkato qui sopra, Riot Brightmoon, Meddler e Pupulasers discutono dei seguenti argomenti:

A partire dal 2024, LoL passerà a tre Split classificati .

Le modifiche della pre-stagione verranno introdotte alla partenza delle classificate nel 2024.

Ci saranno un serie di eccitanti cambiamenti nella pre-stagione, inclusi cambiamenti agli oggetti, agli obiettivi e alla mappa.

Il sistema degli oggetti mitici sta per abbandonare il gioco, ma alcuni degli oggetti più amati rimarranno.

Le classificate rimarranno aperte a novembre e dicembre.

Arena è andata offline con l’evento Spirito Guerriero, ma sta subendo alcuni miglioramenti e tornerà a dicembre.



Il Modes Team sta esplorando differenti funzionalità come nuovi potenziamenti, una migliore vitalità dei campioni, modifiche alle mappe e modi per giocare con più di un amico

Blitz al Nexus tornerà a fine ottobre, per 5 settimane, con una serie di miglioramenti.

I nuovi bot introduttivi stanno per essere testati sul PBE.

Nel prossimo Dev Update, il team parlerà di nuovi e migliorati campioni come Jax e Skarner.

