League of Legends lancia una nuova modalità di gioco PvE

Riot Games, sviluppatore e distributore di videogiochi, ha svelato la sua ultima modalità di gioco, Sciame | Operazione: Anima Squad, in uscita durante l'evento di quest'estate, Anima Squad, per "League of Legends", il MOBA per PC più giocato al mondo. Alla sua seconda apparizione dopo il debutto iniziale nel 2022, Anima Squad reinventa i classici campioni di "League of Legends" come guerrieri cibernetici potenziati ispirati al mondo animale, uniti contro l'invasione degli abissali Primordiani che minacciano di distruggere ogni forma di civiltà.

Sciame | Operazione: Anima Squad è un'interpretazione del genere bullet heaven survivor, con un gameplay PvE cooperativo e delle versioni Anima Squad sia nuove che già viste in passato di alcuni popolari campioni di "League of Legends". I giocatori conosceranno anche Aurora, la strega tra i mondi, una Vastaya del Freljord e l'ultima arrivata nella formazione di campioni di "League of Legends".

"All'inizio dell'anno, abbiamo detto che avremmo creato nuovi modi divertenti per giocare a 'League of Legends' e siamo entusiasti di presentare Sciame durante l'evento estivo Anima Squad", ha dichiarato il Game Director Pu Liu. "Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto dal team e speriamo che Sciame faccia ridere e divertire i giocatori insieme ad amici vecchi e nuovi."

L'evento Anima Squad inizia in tutto il mondo mercoledì 17 luglio e terminerà lunedì 19 agosto. Qui sotto, potete trovare tutti i dettagli sui contenuti dell'evento:

Sciame | Operazione: Anima Squad

Radunate fino a 3 amici e scegliete tra una serie di membri d'élite dell'Anima Squad. Quindi, combattete insieme come ultima speranza dell'umanità contro i Primordiani.

Con uno schema di comandi WASD, i giocatori potranno esplorare una nuova mappa di Final City, abbattendo nemici, completando missioni e sopravvivendo il più a lungo possibile.

Mentre la battaglia va avanti, sarà possibile sbloccare e potenziare armi devastanti e nuovi membri dell'Anima Squad che vi aiuteranno a sconfiggere gli sciami di nemici invasori adottando nuove strategie.

Partita dopo partita, i giocatori potranno anche aumentare permanentemente la propria forza acquistando Potenziamenti con l'oro ottenuto in ciascuno scontro. Questi Potenziamenti conferiscono buff permanenti che danno vantaggi alla squadra nelle future operazioni sul campo, in modo che i giocatori possano progredire sempre di più in ogni partita.

Aspetti Anima Squad

Dalle profondità dei mari, emergono antiche forme di vita. I Primordiani, i globuli bianchi del pianeta, precursori del prossimo evento evolutivo. La loro direttiva principale è far estinguere il genere umano. La minaccia dei Primordiani ha spinto la civiltà sull'orlo della distruzione. Per anni, tribù di sopravvissuti si sono nascoste nelle ombre, rassegnate all'inevitabile annientamento. Dalle ceneri del nostro mondo, è nata Final City. E l'Anima Squad, la squadra speciale d'élite della città composta da potenti guerrieri armati di tecnologia primordiana riprogettata, che guida l'alba di una nuova resistenza degli umani, combattendo per le forme di vita organiche.

Seraphine Colomba da Battaglia, Aatrox Primordiano (leggendario)

Yuumi Gattina Cibernetica (edizione prestigio), Leona Leonessa da Battaglia (edizione prestigio)

Xayah Pipistrello da Battaglia, Illaoi Orsa da Battaglia, Aurora Coniglietta da Battaglia, Leona Leonessa da Battaglia, Yasuo Lupo da Battaglia, Yuumi Gattina Cibernetica, Bel'Veth Primordiana, Briar Primordiana, Rek'Sai Primordiana

Miss Fortune Ammiraglio Coniglietta da Battaglia (variante mitica)

Attraverso il Pass evento Anima Squad, sarà possibile ottenere contenuti grafici aggiuntivi come chroma, bordi ed emote esclusive

Aurora, la strega tra i mondi

Membro di una tribù di conigli vastaya del Freljord, Aurora è cresciuta con l'abilità di vedere il velo tra il reame materiale e quello spirituale. Questa particolare abilità le ha reso difficile creare legami con i suoi coetanei, ma le ha permesso di trovare l'amicizia degli spiriti che abitano il limbo attorno a lei. Decisa a saperne di più delle sue capacità, ha lasciato il suo villaggio per viaggiare in tutto il Freljord.

Aurora è un campione da corsia in singolo, con la flessibilità necessaria per giocare sia in corsia superiore che centrale. La strega tra i mondi è una maga schermagliatrice in grado di entrare in una "modalità spirituale" ed è un'innovativa aggiunta alla rosa di campioni di LoL con un gameplay, una storia e una personalità unici.

Merchandise Anima Squad

Preparatevi ad affrontare la minaccia dei Primordiani invasori con la collezione di merchandise Anima Squad. La collezione include una grande varietà di articoli di abbigliamento, statuette e accessori che raffigurano i membri della squadra vecchi e nuovi:

Bomber Anima Squad

Maglietta Seraphine Anima Squad

Maglietta Anima Squad Aatrox Primordiano

Cappello Anima Squad Coniglietta da Battaglia

Statuetta di Miss Fortune Coniglietta da Battaglia

Tappetino per mouse XL Miss Fortune Coniglietta da Battaglia

Peluche Tibbers Coniglietto da Battaglia

La collezione di merchandise Anima Squad sarà disponibile online a partire dal 12 luglio.