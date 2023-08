RAZER PRESENTA KISHI V2 PRO E ANNUNCIA L’ARRIVO DI RAZER EDGE IN EUROPA

RAZER RIDEFINISCE IL GIOCO SU MOBILE: PRESENTA KISHI V2 PRO E ANNUNCIA L’ARRIVO DI RAZER EDGE IN EUROPA.

In arrivo anche l’esclusiva linea Kishi V2 Xbox Edition per il mercato nord-americano

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, ha ancora una volta infiammato il mondo del gioco su mobile con le ultime novità della sua linea: l’ampia disponibilità di Kishi V2 Pro, l’arrivo di Razer Edge in Europa e Asia e le nuove edizioni Xbox di Kishi V2 per iPhone e Kishi V2 Pro per Android (per il mercato nord-americano).

“In Razer puntiamo a spingere il mobile gaming oltre i suoi limiti”, afferma Alvin Cheung, Senior Vice President della Business Unit Hardware di Razer. “Con la linea Kishi V2 e l’estensione della disponibilità di Razer Edge, stiamo dando ai gamer la possibilità di godere di tutto il potenziale che il gioco su mobile ha da offrire”.

Razer Kishi V2 Pro per Android – il mobile gaming si fa “hardcore”

Nato dall’ossessione per il gameplay mobile di punta, Kishi V2 Pro è stato inizialmente venduto esclusivamente in bundle con Razer Edge, ma ora sarà commercializzato separatamente e reso disponibile per i puristi e gli appassionati.

Per giochi di livello console compatibili con HyperSense Haptics e offrendo una adattabilità universale con ponte estensibile e la possibilità di giocare sia su PC che console in streaming, Kishi V2 Pro mantiene prestazioni al top con gameplay a bassissima latenza, ricarica passthrough e audio da 3,5 mm. Accoppiato con la Razer Nexus 3.0 App l’esperienza gaming è ai massimi livelli.

Razer Edge – il gioco su mobile, perfezionato

Dopo aver dominato negli Stati Uniti, il rivoluzionario Razer Edge fa il suo atteso debutto in alcune regioni di Europa e Asia.

Basata su piattaforma di gioco Snapdragon G3x Gen 1 e dotata di un vivido display AMOLED da 6,8" con refresh rate a 144Hz, questa meraviglia del gaming portatile immerge i giocatori in un mondo di titoli AAA in ogni luogo e momento.

Razer Kishi V2 Xbox Edition line – dove la console incontra il mobile (disponibili in USA e Canada)

Progettati in collaborazione con Xbox, i controller con licenza ufficiale Xbox Edition rappresentano i progressi più recenti di Razer nel campo del mobile gaming. Kishi V2 Pro per Android (Xbox Edition) e Kishi V2 per iPhone (Xbox Edition) fanno propria l’eredità delle periferiche portatili Razer, consentendo di giocare a centinaia di titoli Xbox AAA su piattaforme iOS e Android. Questi controller offrono controlli di precisione, comfort ergonomico, nonché l’estetica bianca e l’iconica disposizione dei pulsanti Xbox.

Dai microswitch tattili Razer presenti sotto il pad direzionale, ai pulsanti frontali e a spalla, alla funzionalità del pulsante Xbox per le esperienze Xbox Remote Play e Xbox Cloud Gaming, ogni aspetto testimonia la qualità che i fan di Xbox e Razer si aspettano. Tutto questo, con una perfetta integrazione con Xbox Cloud Gaming, Xbox Remote Play e le piattaforme di streaming e i giochi nativi supportati.

I dispositivi della linea Razer Kishi V2 Xbox Edition sono molto più di un semplice controller. Sono una testimonianza della duratura collaborazione tra Razer e Xbox, che mira a offrire ai gamer la migliore esperienza di gioco AAA indipendentemente da dove si trovano, trascendendo i tradizionali vincoli di vicinanza a una console. Questi rivoluzionari controller sono disponibili esclusivamente negli Stati Uniti e in Canada.

Razer Nexus 3.0 – il mobile gaming raggiunge nuove vette

La Razer Nexus 3.0 App, lanciata all’inizio del mese, offre un tesoro agli utenti Razer Edge e Kishi V2 senza costi aggiuntivi. Essi possono, infatti, esplorare e lanciare migliaia di giochi in una vasta libreria.

Sia su iOS che su Android, le categorie accurate e gli elenchi dei titoli aggiornati di continuo, insieme ai trailer in riproduzione automatica, semplificano la scoperta dei giochi. Per coloro che hanno sempre desiderato che un gioco solo touchscreen fosse compatibile con un controller, la modalità Virtual Controller su Android rende ciò una realtà. Razer Nexus 3.0 è disponibile gratuitamente su Google Play Store e iOS App Store.

Questi prodotti innovativi testimoniano l’impegno di Razer nel migliorare l’esperienza di gioco della sua fedele community di appassionati.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Razer Kishi V2 Pro per Android: 149.99€ su Razer.com e presso rivenditori autorizzati

Razer Edge: ora disponibile in selezionati mercati europei a 499.99€ su Razer.com e presso rivenditori autorizzati

Razer Kishi v2 per iPhone e Razer Kishi v2 per Android continuano ad essere disponibili a livello globale a 119,99€.

Altre News per: razerpresentakishiannuncial’arrivorazeredge