LA PRODUTTIVITÀ INCONTRA IL GAMING CON I NUOVI MOUSE ERGONOMICI PRO CLICK V2 DI RAZER

Dal lavoro al gioco, la nuova linea è progettata per alzare l’asticella in termini di prestazioni e comfort. Le caratteristiche includono uno strumento AI di facile accesso, pulsanti programmabili e l’illuminazione personalizzabile Razer Chroma RGB.

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia il lancio della nuova linea di mouse per la produttività: Razer Pro Click V2 Vertical Edition e Razer Pro Click V2. Progettati per i giocatori che desiderano integrare i prodotti gaming nel proprio setup di lavoro, i nuovi Razer Pro Click V2 pongono l’accento sul comfort ergonomico, offrendo un supporto ottimale per l’intera giornata lavorativa, senza rinunciare alla precisione tipica delle periferiche da gioco.

Eccellenza ergonomica per un comfort che dura tutto il giorno

Razer Pro Click V2 Vertical Edition, il primo mouse ergonomico verticale wireless di Razer, è stato realizzato con un’attenzione particolare all’ergonomia. Dotato di un angolo di 71,7º che imita la presa naturale di una stretta di mano, riduce lo sforzo durante l’uso prolungato. Il poggiapollice esteso consente di mantenere la mano rilassata, mentre il supporto della base solleva il polso per garantire movimenti più fluidi.

l Razer Pro Click V2 completa la linea, con un design che presenta un angolo inclinato di 30° per favorire una postura neutra. La sua forma si adatta alla naturale posizione di riposo della mano, mentre i contorni quasi perfetti garantiscono una presa confortevole. Le impugnature laterali gommate, dotate di un appoggio esteso per il pollice, aggiungono ulteriore comfort e promuovono una migliore postura del polso, riducendo così i rischi di lesioni da sforzo ripetitivo.

Produttività potenziata con l’intelligenza artificiale

I mouse Razer Pro Click V2 sono i primi a integrare Razer AI Prompt Master, l’innovativa funzione di produttività AI di Razer, progettata per semplificare il processo di creazione dei prompt. Questa caratteristica offre un accesso immediato a servizi di intelligenza artificiale di terze parti, come ChatGPT e Microsoft Copilot AI Engine, consentendo agli utenti di riformulare, riassumere e creare rapidamente messaggi personalizzati, con un’interruzione minima del flusso di lavoro. Per attivare la funzione, è sufficiente premere l’apposito pulsante del mouse.

Razer Pro Click V2 offre due distinte modalità di scorrimento grazie alla tecnologia Razer HyperScroll: la modalità Free-Spin, ideale per navigare rapidamente tra i contenuti, e la modalità Tactile Cycling, perfetta per un controllo preciso durante il gioco. Questa versatilità assicura che il mouse soddisfi senza problemi le diverse esigenze di utilizzo, adattandosi perfettamente sia alle attività lavorative che al gaming.

Dal lavoro al gioco senza soluzione di continuità grazie a tecnologie di livello gaming

Entrambi i mouse sono equipaggiati con il sensore ottico Razer Focus Pro 30K, che offre precisione e prestazioni eccezionali grazie a un’impressionante accuratezza di risoluzione del 99,8%. Il sensore garantisce un tracciamento fluido anche su superfici in vetro. Gli switch meccanici di entrambi i mouse assicurano una durata fino a 60 milioni di clic, sei volte superiore alla media del settore. Questa precisione all’avanguardia è ideale per le attività che richiedono un controllo accurato, come la progettazione grafica, il gaming e i lavori che necessitano di un elevato livello di dettaglio.

I mouse Razer Pro Click V2 si distinguono per l’illuminazione multi-zona con retroilluminazione completa, progettata per migliorare l’esperienza visiva e l’immersione. Grazie a Razer Chroma™ RGB, gli effetti luminosi completamente personalizzabili creano una visualizzazione accattivante e dinamica su tutta la base del mouse, offrendo al contempo vantaggi pratici come le notifiche RGB reattive per gli eventi di gioco e altri trigger. Compatibile con oltre 300 giochi integrati con Chroma RGB, tra cui Marvel Rivals e World of Warcraft, gli effetti luminosi possono essere sincronizzati con altri dispositivi abilitati a Chroma RGB per una configurazione coesa e visivamente straordinaria.

Passate senza problemi da PC, laptop, tablet e altri dispositivi compatibili grazie alla connettività multi-dispositivo a 5 vie, che include la tecnologia Razer HyperSpeed Wireless. Sviluppata per soddisfare le esigenze dei giochi competitivi, Razer HyperSpeed Wireless offre una connessione ultra-liscia con una latenza eccezionalmente bassa, garantendo prestazioni affidabili e un’esperienza senza lag anche in ambienti saturi di dati. L’impressionante durata della batteria assicura produttività e gioco ininterrotti, con una ricarica di cinque minuti tramite USB C che garantisce fino a 2-3 giorni lavorativi di utilizzo. Inoltre, entrambi i mouse offrono la funzione Smart Dimming, che attenua automaticamente gli effetti di luce per risparmiare energia e prolungare la durata della batteria tra una ricarica e l’altra.

Con il lancio della linea di mouse Pro Click V2, Razer continua a spingere i confini dell’innovazione sia nella produttività che nel gaming. Questi nuovi mouse sono stati progettati per offrire comfort e precisione senza pari, rendendoli la scelta ideale per qualsiasi postazione di lavoro o setup gaming.

Scoprite il futuro dell’eccellenza ergonomica e della produttività su Razer.com.

