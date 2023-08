AMADEUS IL MAGO NEL NUOVO TRAILER DI TRINE 5

Hai mai sentito la storia delle scatole galleggianti? Siamo sicuri che il meraviglioso mago di Trine , Amadeus, ti racconterà tutto! Nell'emozionante trailer del nuovo personaggio pubblicato oggi, potrai dare un'altra occhiata all'incantevole mondo di Trine 5: A Clockwork Conspiracy e ai poteri di Amadeus!







Guarda il nuovo trailer qui: https://youtu.be/uKSgfOODM1I







Da grandi responsabilità derivano grandi poteri? Beh, quasi: Amadeus, che non è solo un marito devoto e padre di tre gemelli, ma anche un maestro delle arti arcane, è al centro della scena nell'ultimo trailer di Trine 5 . Con una serie di maestosi incantesimi, Amadeus dimostra di essere non solo un grande avventuriero solitario, ma anche una risorsa inestimabile per i suoi compagni in modalità cooperativa fino a 4 giocatori (sì, 4!) mentre evoca scatole e abilmente manovra gli ostacoli per liberare il percorso.



L'abilità magica di Amadeus nel manipolare l'ambiente evocando scatole e superando gli ostacoli aggiunge un nuovo livello di strategia e creatività che i giocatori possono esplorare.



Trine 5 è sviluppato da Frozenbyte a Helsinki, Finlandia e arriverà su PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series S/X e Nintendo Switch il 31 agosto 2023.

