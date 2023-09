Trine 5: A Clockwork Conspiracy è ORA DISPONIBILE

Attraversa paesaggi mozzafiato nel capitolo più profondo e visivamente ricco di Trine fino ad oggi, con un cast di personaggi completamente nuovi e la campagna più lunga della serie! Che tu possa giocare da solo o con un massimo di tre amici in modalità cooperativa online e locale, il sistema di difficoltà dei puzzle aggiornato mantiene le cose fresche, adattando la sfida al numero di giocatori.



Impugna la magia nei panni di Amadeus, il maestro delle arti arcane, brandisci la spada nei panni di Ponzio, il cavaliere dall'armatura scintillante (che adora le torte!), o gioca nei panni dell'astuta ladra Zoya: la scelta è tua! Un viaggio ricco di azione attende i nostri eroi di Trine. Combatti mostri e risolvi enigmi per salvare i tuoi amici e la tua famiglia in tempo!



Guarda il trailer di rilascio qui: https://youtu.be/siieSV7z3sU



Trine 5 è sviluppato da Frozenbyte a Helsinki, Finlandia ed è disponibile per PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series S/X e Nintendo Switch a un prezzo consigliato di € 29,99.

