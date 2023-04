Trine 5: A Clockwork Conspiracy annunciato

THQ Nordic GmbH e Frozenbyte sono pronti a inviare i giocatori in una nuova avventura: la serie Trine è tornata e arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo.



Trine 5: A Clockwork Conspiracy porterà Amadeus the Wizard, Zoya the Thief e Pontius the Knight nel loro viaggio più ricco di azione nella loro quinta uscita - e sembra promettere di diventare il miglior gioco Trine della serie! I puzzle cambieranno difficoltà in base al numero di giocatori, il gioco offre anche un sistema di ricerca delle abilità e nuovi combattimenti tattici multifase contro i boss!



Questo rompicapo platform 2.5D pieno di avventure è ambientato in un fantastico mondo da favola e offre ai giocatori venti livelli splendidamente progettati da esplorare. Da scintillanti caverne di pietre preziose a pericolosi passaggi sottomarini, ma attenzione, i tre Eroi si scontrano con cattivi vili e ambigui, che non si fermeranno davanti a nulla per prendere il controllo del regno. Da soli o giocando con un massimo di tre amici in cooperativa online e locale, gli Heroes of Trine devono riunirsi per respingere un temibile esercito di Clockwork e portare pace e giustizia nella terra. Il tempo stringe per salvare il mondo di Trine!



