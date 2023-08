MORTAL KOMBAT 1 - NUOVO TRAILER

IL NUOVO TRAILER DI MORTAL KOMBAT 1 SVELA GLI ULTIMI ARRIVATI TRA I COMBATTENTI PRINCIPALI: GENERALE SHAO E SINDEL







Warner Bros. Games ha annunciato che il Generale Shao e Sindel sono i nuovi personaggi che si uniscono alla schiera dei lottatori disponibili di Mortal Kombat 1 , l'ultimo capitolo dell'acclamato franchise di videogiochi sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios.

I due nuovi personaggi vengono presentati in un nuovo trailer chiamato Sovrani del Regno Esterno, in cui si può vedere un'anteprima del gameplay e degli elementi della storia. In quanto sovrano supremo dell'esercito del Regno Esterno, il Generale Shao ha dimostrato la propria lealtà verso il regno con innumerevoli vittorie sul campo di battaglia e ha uno stile di gioco che domina gli avversari accumulando forza e volontà ferrea. Sindel è l'imperatrice del Regno Esterno e combatte per proteggere la propria famiglia e l'impero utilizzando la propria capacità di sbaragliare i nemici tramite i suoi capelli infidi, le grida penetranti e il potere di levitare.

Inoltre, nel video fanno la propria comparsa Motaro e Shujinko come nuovi combattenti Kameo, i quali contribuiranno agli scontri fornendo diverse mosse di supporto.

Per visualizzare e condividere il trailer ufficiale Sovrani del Regno Esterno di Mortal Kombat 1 , visita:

https://www.youtube.com/watch? v=nr4lA4N9lFU



L'uscita di Mortal Kombat 1 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store) è prevista per il 19 settembre 2023. I combattenti Quan Chi, Ermac e Takeda, insieme ai nuovi lottatori ospiti Peacemaker, Omni-Man e Patriota, faranno parte del contenuto scaricabile (DLC) successivo al lancio del gioco, Kombat Pack, già disponibile per il preordine come parte della Premium Edition di Mortal Kombat 1 e della Kollector's Edition. Tutti coloro che effettueranno il preordine di Mortal Kombat 1 riceveranno il personaggio giocabile Shang Tsung.





