Mortal Kombat 1 Stagione 6: The Reptile adesso disponibile

Il nuovo personaggio arriva con un nuovo trailer e con il combattente ospite Patriota, accessibile ora per i possessori del Kombat Pack

Warner Bros. Games ha pubblicato oggi un nuovo trailer di Mortal Kombat 1 dedicato al lancio della Stagione 6: The Reptile, una nuova stagione di contenuti incentrati sull'arrivo di Reptile come boss principale della modalità Invasioni.

Questa stagione presenta nuove sfide, nuovi elementi della storia, nuove battaglie con i boss e ricompense, tra cui skin dei personaggi – Baraka "Morso di serpente", Kenshi "Spadaccino Zaterrano", Sub-Zero "Cristallo di komodo", Sindel "Regina serpente", Shao "Generale Kokkodrillo", Havik "Oro entropico", Reptile "Lucertola del tuono", e altre – tutte ottenibili attraverso Invasioni e Lega Kombat.Stagione 6: The Reptile è disponibile da ora fino al 23 luglio.

Inoltre, Patriota si unisce da oggi ai lottatori di Mortal Kombat 1 come nuovo personaggio scaricabile (DLC) in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack, e dall'11 giugnosarà disponibile anche per tutti gli altri. Gli appassionati potranno dare una prima occhiata allo stile di gioco diPatriota, al prossimo Kameo Fighter Ferra (disponibile più avanti questo mese mese) e ai prossimi contenuti della stagione nel Kombat Kast di questa settimana.

Mortal Kombat 1 è il più recente capitolo dell'acclamata saga di videogiochi Mortal Kombat sviluppata dai pluripremiati NetherRealm Studios. L’Universo di Mortal Kombat reimmaginato, con una nuova versione mai vista prima dei suoi celebri eroi e villain. Mortal Kombat 1 presenta un vasto cast dei suoi leggendari kombattenti con storie completamente nuove, come Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Nitara e Reiko, oltre a un roster separato di combattenti Kameo che possono aiutare durante le partite.

Il Kombat Pack di Mortal Kombat 1 include la skin del personaggio di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (già disponibile); l’accesso anticipato di una settimana a sei personaggi giocabili DLC - Omni-Man (già disponibile), Quan Chi (già disponibile), Peacemaker (già disponibile), Ermac (già disponibile), Patriota (adesso disponibile in accesso anticipato) e Takeda Takahashi (data di uscita ancora da confermare) oltre a cinque combattenti Kameo DLC. IlKombat Pack è disponibile ora con Mortal Kombat 1 Premium Edition o può essere acquistato separatamente.

è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).