Il nuovo trailer di Mortal Kombat 1 svela il gameplay di Takeda Takahashi

Warner Bros. Games ha pubblicato oggi un nuovo trailer diMortal Kombat 1. Il video punta i riflettori su Takeda Takahashi, il nuovo combattente che si unirà al roster del gioco dal23 luglio in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack, per poi esseredisponibile per tutti dal 30 luglio. Inoltre,Ferra, un nuovo combattente Kameo che può partecipare agli scontri con una vasta serie di mosse di supporto,sarà disponibile per i possessori del Kombat Pack o come acquisto separato il23 luglio.

Takeda e Ferra saranno giocabili per la prima volta in anteprima al torneo di picchiaduro Evolution Championship Series (Evo) che si terrà a Las Vegas dal 19 al 21 luglio. Questa opportunità sarà disponibile esclusivamente per quanti parteciperanno all’evento e visiterannolo stand di Mortal Kombat 1 al Convention Center West Hall di Las Vegas.

Come il cugino Kenshi, anche Takeda Takahashi è stato cresciuto come membro della Yakuza. A differenza del cugino, però, Takeda amava quello stile di vita e per questo è stato scelto per porre fine alla crociata di Kenshi contro i suoi padroni. Durante il combattimento Takeda fu ferito a morte e, nel tentativo di salvarlo, Kenshi lo portò al luogo più vicino dove ricevere assistenza: loShirai Ryu. Kenshi non voleva lasciarlo andare anche dopo la guarigione perché temeva che la Yakuza potesse ucciderlo per via del fallimento della missione, ma Takeda oppose resistenza tentando ripetutamente di fuggire. Con il passare dei mesi, però, cominciò ad apprezzare l'impegno incondizionato dello Shirai Ryu nei confronti della Terra, in contrasto con il suo stile di vita precedente e giurò che avrebbe stravolto il mondo sotterraneo della Terra, ma ben presto scoprì che le sue radici erano molto più forti e intricate di quanto immaginasse. Nel nuovo video, i riflettori sono puntati sulla serie di mosse di Takeda ispirate allo Shirai Ryu, tra cui la sua capacità di usare fruste seghettate per avvicinare e lanciare gli avversari, l'utilizzo di proiettili kunai esplosivi per estendere le combo e la padronanza del teletrasporto per attaccare gli avversari alle spalle.

Puoi trovare iltrailer ufficiale di Takeda in Mortal Kombat 1 qui: https://youtu.be/R7XbsoAm2Us

Mortal Kombat 1 èil più recente capitolo dell'acclamata saga di videogiochi Mortal Kombat sviluppata dai pluripremiati NetherRealm Studios. L’Universo di Mortal Kombat reimmaginato, con una nuova versione mai vista prima dei suoi celebri eroi e villain.Mortal Kombat 1 presenta un vasto cast dei suoi leggendari kombattenti con storie completamente nuove, come Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Nitara e Reiko, oltre a un roster separato di combattenti Kameo che possono aiutare durante le partite.

Il Kombat Pack di Mortal Kombat 1include la skin del personaggio di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (già disponibile); l’accesso anticipato di una settimana a sei personaggi giocabili DLC – i già disponibili Omni-Man, Quan Chi, Peacemaker, Ermac e Patriota, Takeda Takahashi (disponibile in accesso anticipato dal 23 luglio) - e cinque combattenti Kameo. Il Kombat Pack è disponibile ora conMortal Kombat 1 Premium Edition o può essere acquistato separatamente.