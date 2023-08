Diablo IV alla Gamescom annuncia la Stagione del Sangue

La Stagione del Sangue, la seconda Stagione di Diablo IV, è stata annunciata all'Opening Night della Gamescom 2023 ed è in arrivo il 17 ottobre! Il General manager di Diablo, Rod Fergusson, è salito sul palco e ha presentato l'attrice e produttrice Gemma Chan come ultima aggiunta al fenomenale cast di doppiaggio. Con La Stagione del Sangue potrai combattere l'insorgenza dei vampiri a Sanctuarium mentre impugnerai il loro potere contro di essi, con Gemma a dare voce al personaggio principale, Erys la Cacciatrice di Vampiri. Col suo aiuto, potrai adoperare nuovi poteri sovrannaturali per proteggere Sanctuarium dalla minaccia vampiresca e affrontare il signore dei vampiri.











Oltre ai nuovi Poteri Vampireschi, troverai una nuova serie di missioni di scoprire, 5 boss di fine gioco con la capacità di puntare a oggetti unici o ultra unici specifici e vari aggiornamenti generali elencati a seguire.

Abbiamo anche un entusiasmante traguardo da annunciare! Sin dall'uscita su scala mondiale, Diablo IV ha visto 12 milioni giocatori e giocatrici accumulare 1.3 miliardi di ore di gioco (corrisponde in media a più di 100 ore per giocatore).

AGGIORNAMENTI GENERALI

Gestione delle gemme nell'Inventario resa più efficiente.

I potenziamenti ai punti d'Eccellenza, ai punti abilità, alle cariche della pozione e alla quantità di Oboli ora saranno trasferiti in una nuova Stagione una volta ottenuti con un personaggio del Regno Eterno o del Regno Stagionale precedente.

Modifiche alla funzionalità degli effetti di stato come vulnerabilità, Sopraffazione, danni critici e resistenze elementali.

Tutti gli aggiornamenti in questione e la possibilità di puntare a oggetti unici o ultra unici specifici saranno disponibili sia nel Regno Stagionale che in quello Eterno.

Oggi abbiamo rivelato solo una piccola parte di ciò che c'è in serbo per te nella Stagione del Sangue. Condivideremo maggiori dettagli sulla Stagione del Sangue man mano che ci avvicineremo alla data d'uscita.

Sc









