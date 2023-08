Starfield - Trailer live-action ufficiale

Per dare il via alla Gamescom, Bethesda Game Studios ha rivelato il trailer ufficiale live action di Starfield , che offre un primo sguardo alla meraviglia e al mistero che Constellation si troverà a scoprire nel gioco.



Guarda il trailer ufficiale live action di Starfield , accompagnato da una straordinaria versione orchestrale di “Rocket Man” di Elton John, qui:

https://www.youtube.com/watch? v=akIIv6Zelks



Starfield è il primo nuovo universo in oltre 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4 . In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell'umanità.



Starfield esce il 6 settembre per Xbox Series X|S e PC. I giocatori possono preordinare il gioco ora o giocare dal giorno di uscita con Game Pass. Preordinando Premium Edition o Constellation Edition i giocatori avranno fino a cinque giorni di accesso anticipato al gioco (l’effettiva durata dell’accesso anticipato dipende dalla data di acquisto ed è soggetta a possibili interruzioni e alle differenze temporali dovute al fuso orario).

Altre News per: starfieldtrailerliveactionufficiale