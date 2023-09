Starfield disponibile in tutto il mondo

Starfield, il primo nuovo universo in oltre 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori diThe Elder Scrolls V: Skyrim eFallout 4, è ora disponibile in tutto il mondo su Xbox Series X|S e PC. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità.





Se te lo fosti perso, guarda il trailer live action qui: https://youtu.be/Ek3I6_9c58E



Inoltre, la collaborazione tra Bethesda Game Studios e il compositore Inon Zur sulla colonna sonora di Starfield è disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music e altri servizi di streaming. Dal momento in cui il gioco inizia con il tema principale, “Into The Starfield”, fino alle note di chiusura di “A Home in the Galaxy”, la colonna sonora di Starfield incarna i concetti di esplorazione, mistero e meraviglia.Per scoprire di più su Starfield, visita il sito ufficiale

